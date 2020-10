Politica



L’amministrazione Persiani liquida l’interpellanza dell’onorevole Nardi come l’ennesima gaffe

martedì, 20 ottobre 2020, 20:40

L’interpellanza parlamentare dell’onorevole massese Martina Nardi del Pd sulla regolarità del concorso per istruttori di Polizia Municipale non è piaciuta all’amministrazione del sindaco leghista Francesco Persiani che non ha esitato a bacchettare l’esponente piddina con argomentazioni supportate da continue citazioni di leggi. Dal team del sindaco Persiani è giunta quindi una severa replica che parte dal presupposto che la Nardi non conosca la questione o, peggio, che l’abbia voluta intenzionalmente ignorare.

Al netto di tutte le leggi citate i concetti basilari messo in evidenza dalla replica dell’amministrazione massese sono i requisiti richiesti per legge per l’accesso al bando di concorso pubblico, per esami, destinato all'assunzione a tempo indeterminato di quattro Istruttori di P.M. presso il comune di Massa che sono :non aver prestato servizio civile, stante il divieto per coloro che siano stati ammessi a prestare tale servizio di partecipare a concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi e l'impegno incondizionato al porto d'armi mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta dal candidato. “ Sulla portata di tali disposizioni – ha comunicato lo staff del sindaco - si è pronunciato il Consiglio di Stato sezione V con sentenza numero 8997/2009, che rimeditando il proprio precedente orientamento, ha affermato come debba ritenersi legittima la clausola del bando che comporti limitazioni di accesso al concorso per coloro che siano obiettori di coscienza in quanto tale qualifica ne determina l'incompatibilità con l'uso delle armi allorché il corpo di P.M. faccia uso di tale strumento di difesa in termini di normalità. Invero, il Corpo di P.M. del comune di Massa è un corpo armato e prevede che " tutti i servizi esterni ed interni di vigilanza e tutte le attività a rischio per l'incolumità personale degli operatori di P.M." sono da svolgersi in forma armata.”. Per l’amministrazione massese quindi si è trattato di un’altra gaffe dell’onorevole Nardi: “Oltretutto appare stucchevole la pantomima di aver presentato l’ennesima interpellanza parlamentare sul nulla, specie in un periodo in cui il Ministero dell’Interno ha sicuramente cose più importanti ed urgenti da affrontare, anziché dare sponda ad una Nardi in cerca di visibilità; sarebbe bastato che l’onorevole in questione si fosse documentata meglio per capire che stava facendo una polemica basata sulla non conoscenza dei fatti. Le procedure concorsuali si basano sull’applicazione sia di norme generali che di norme specifiche, come in questo caso, e l’ufficio preposto ci ha lavorato con attenzione e dedizione, per cui la Nardi oltre che fare polemica politica spicciola mette altresì in discussione l’operato dei dipendenti comunali che hanno lavorato alla stesura del bando. Insomma, ha fatto un’altra gaffe.”.