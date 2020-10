Politica



Lavori di abbattimento barriere architettoniche in via Inglostadt: la Lega chiede lumi

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:13

Sono partiti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sull’incrocio tra via Inglostadt e via Genova a Marina di Carrara ma la Lega, pur apprezzando l’intervento, fra l’altro segnalato più volte anche con foto proprio dal coordinamento comunale leghista, ha espresso dubbi sui criteri con i quali l’amministrazione procede nella scelta degli interventi.



“L’assessore Andrea Raggi effettua interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a caso e senza aver mai approvato il P.A.B. E. strumento trasparente e di programmazione previsto dalla Legge regionale 47/91. – ha detto uil coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini - I centomila euro annuali previsti nel piano triennale del comune sono decisamente insufficienti, visto che per il solo intervento nell’incrocio tra via Ingolstadt e via Genova il costo per l'affidamento dei lavori è di circa trentamila euro.” . Per pieruccini, la disponibilità economica riservata ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sarebbe indice della scarsa attenzione riservata dall’assessore Raggi a questi importanti investimenti essendo assolutamente insufficiente a garantire una programmazione organica territoriale volta al superamento delle barriere architettoniche in base ad una pianificazione urbanistica. Pieruccini si è rivolto direttamente all’assessore ai lavori pubblici per sapere quali sono stati i livelli di priorità riscontrati dall’amministrazione e chi ha individuato e messo in atto questo intervento prima di altri ed ha citato l’esempio dello stato pietoso e pericolosamente inaccessibile di quasi tutti i marciapiedi della città.



“Per questa ragione – ha aggiunto Pieruccini - sollecitiamo i 5 Stelle a procedere all’avvio di una dettagliata ricognizione sulla presenza di barriere architettoniche che insistono su opere o infrastrutture pubbliche e a dare l’immediato avvio di lavori di adeguamento e di accessibilità su tutto il territorio investendo di più. Le tematiche sociali, ormai purtroppo è risaputo, non sono certo al centro del programma politico dei 5 Stelle , ma con questa ultima segnalazione sui temi della disabilità la Lega vuol dare voce a quanti subiscono il disagio delle barriere architettoniche. Inutile ricordare l’obbligo normativo in merito alla dotazione da parte degli enti comunali di un Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche ( P A B.E ) e la legge 104 che ribadisce che le persone con disabilità, in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.”. Pieruccini ha anche ricordato che nell’accessibilità urbana è previsto che il dislivello dei marciapiedi fra zone adiacenti non deve superare i due centimetri e mezzo e non sono consentiti restringimenti o presenze di elementi che ne intralcino l’utilizzo, misure che molti cittadini ci segnalano non essere quasi mai rispettate specialmente nel viale XX Settembre, arteria principale della città.



“Per gli attraversamenti pedonali – ha concluso Pieruccini - sarebbe opportuno facilitare l’individuazione visiva dell’attraversamento mediante segnaletica stradale, strisce pedonali o illuminazioni di richiamo. Chiediamo quindi, visto il costo considerevole dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel centro di Marina di Carrara, che la cittadinanza sia messa a conoscenza del progetto che verrà posto in essere dalla Ditta Della Pina Renato affidataria dell'appalto redatto dall’amministrazione comunale e se questa spesa era relativa agli interventi previsti nel bilancio 2019 oppure del 2020 e quali sono state le altre zone che sono state interessate all’ abbattimento delle barriere architettoniche fino ad oggi.”.