Martinelli risponde a Bernardi: "Inutile fare le solite sguaiate illazioni, la procedura di assunzione di Trivelli è regolare"

martedì, 20 ottobre 2020, 20:42

In tedesco si chiamano “Stolpersteine” che letteralmente vuol dire “ ostacolo”: si tratta delle pietre di inciampo ideate dall'artista Gunter Demnig per ricordare le vittime dell'Olocausto che vengono posate in memoria delle vittime del nazismo, indipendentemente da etnia e religione

martedì, 20 ottobre 2020, 20:40

L’interpellanza parlamentare dell’onorevole massese Martina Nardi del Pd sulla regolarità del concorso per istruttori di Polizia Municipale non è piaciuta all’amministrazione del sindaco leghista Francesco Persiani che non ha esitato a bacchettare l’esponente piddina con argomentazioni supportate da continue citazioni di leggi

martedì, 20 ottobre 2020, 17:38

Dopo le polemiche innescate dall'ex assessore Massimiliano Bernardi sull'assunzione dell'addetta alla comunicazione del Comune di Carrara, sembra che i pretesti offerti dall'amministrazione pentastellata di Carrara non manchino

lunedì, 19 ottobre 2020, 11:55

Interrogazione al ministro dell'Interno. La presidente della Commissione Attività Produttive della Camera: "Illecita l'esclusione degli obiettori di coscienza"

sabato, 17 ottobre 2020, 16:46

Luca Tonlazzerini responsabile dipartimento cultura Forza Italia Massa, si è detto particolarmente preoccupato per la gestione del virus e dei tamponi da parte dell’USL nei confronti degli studenti e più in generale per il rischio di contagio nelle scuole

sabato, 17 ottobre 2020, 16:08

Lo aveva predetto subito dopo che la consigliera grillina Marzia Paita aveva annunciato, pochi giorni fa, che il ponte di Avenza sarebbe stato riaperto in una solo corsia, domani, 18 ottobre, e non per particolari doti divinatorie, ma per la semplice constatazione, fatta durante un sopralluogo sul cantiere, dello stadio...