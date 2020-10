Politica



Martisca e Musetti (FI): “Addetto alla comunicazione sui social, grande spreco di denaro pubblico”

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:43

Dopo la reazione critica di Fratelli d’Italia arriva quella di Forza Italia, firmata da Gianni Musetti e Lucian Martisca, coordinatore di Forza Italia Giovani Carrara.



“In piena crisi economica – hanno detto Musetti e Martisca - in una città che è in un evidente stato di degrado, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale assume una persona che si occuperà di gestire il proprio profilo Facebook, pagandola con i soldi dei contribuenti ben 35 mila per 15 mesi, soldi che il sindaco avrebbe dovuto spendere per riqualificare la città o almeno dare a chi ne ha davvero bisogno. Carrara ha centinaia di ragazzi disoccupati, molti di questi costretti a cercare lavoro in altre province, perchè l’amministrazione di Carrara non pensa minimamente alla gioventù ma solo al proprio interesse.”



Secondo Musetti e Martisca, l’aggiunta di un addetto alla comunicazione digitale allo staff del sindaco che ha già, da tre anni, sul libro paga comunale un/una portavoce e una squadra di addetti alle pagine facebook del sindaco e della giunta, sarebbe una mossa che punterebbe chiaramente a rinnovare l’immagine del sindaco in vista della campagna elettorale per le amministrative del 2022: “ Il sindaco, dopo quattro anni di dolce far nulla – hanno detto Musetti e Martisca – fa una mossa di propaganda elettorale con spese a carico dei cittadini che ormai sono stufi di essere presi in giro da questa amministrazione, poco serie e rispettosa nei loro confronti. Sappiamo tutti in che condizioni si trova Carrara, partendo dal degrado del centro storico fino alla zona costiera che pecca di manutenzione, e il comune di Carrara pensa di risolvere i problemi assumendo una persona che si occupa del profilo Facebook del sindaco. Questa può essere tranquillamente definita : amministrazione dello spreco. “.