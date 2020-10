Politica



Massa e degrado, Comitato Cittadini del Centro Storico: "Nessuna risposta dal sindaco"

giovedì, 15 ottobre 2020, 04:09

Sono state consegnate 270 firme al sindaco di Massa, Francesco Persiani, da parte del Comitato Cittadini del Centro Storico. La petizione si è resa necessaria per portare alla luce la grave situazione di degrado, disturbo alla quiete pubblica e il mancato rispetto di norme e regolamenti ed inefficacia dei controlli nel centro e ha coinvolto cittadini, commercianti e professionisti stanchi dalla situazione.

"Ci siamo appellati al sindaco esasperati per una situazione grave e che si protrae da mesi, nonostante tante segnalazioni rimaste tristemente inascoltate. – ha spiegato il comitato - Ci sarebbe piaciuto a questo punto informare i firmatari riportando una qualche risposta da parte del sindaco, ma non solo di risposte non ne abbiamo avute, ma nessuno ci ha chiamati o contattati in alcun modo".

Deluso dal silenzio dell'amministrazione, il comitato conclude: "E' con grande rammarico quindi che prendiamo atto di come la voce di 270 cittadini e una situazione di grave danno alla salute e alla qualità della vita dei residenti nonché al turismo e al commercio della città, non sia sufficientemente importante per questa Amministrazione per meritarci delle risposte che oltretutto ci sono dovute per legge."

Rossella Barattini