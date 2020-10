Mozione Pd in favore del popolo armeno

Altri articoli in Politica

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:37

Si sentono parte della vittoria di Eugeni Giani come presidente della Regione Toscana e non nascondono la soddisfazione per i risultati conseguiti. Parlano i membri del coordinamento provinciale di Italia Viva

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:34

Hanno dichiarato l’intenzione di uscire dal coro univoco della sinistra per dare una visione differente e, soprattutto un concreto aiuto al territorio apuano affossato nel pantano e si sono posti in una posizione critica anche nei confronti della loro stessa parte politica analizzando gli esiti delle ultime elezioni regionali

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:19

La dichiarazione che attesta lo stato di incuria in cui è abbandonata la struttura che fino a tre anni era un centro culturale attivo, non arriva, come si potrebbe pensare dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, che dell’ex Mulino Forti ha fatto un motivo di ripetuti scontri con l’assessore al sociale...

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:09

«Il consigliere Bernardi cavalca un articolo dell’associazione ADA, che per anni ha gestito Mulino Forti gratuitamente, e torna sul tema affermando che l’immobile è in pieno degrado e con le porte spalancate. Gli rispondo per l’ennesima volta, la notizia non è vera».

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:26

Luca Tonlazzerini, Responsabile Dipartimento Cultura di Forza Italia Massa, si è espresso in merito al neoeletto presidente Eugenio Giani

venerdì, 23 ottobre 2020, 09:41

Per favorirli Cna ha consegnato, nelle scorse settimane, alla polizia municipale di Massa anche una lista dei self-service che non rispetterebbero le regole