Politica



Persiani su Piazza Palma: "Critiche frutto di pregiudizio"

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:00

Sono emerse polemiche da parte del PD massese per il nuovo progetto di Piazza Palma. Un progetto a cui l'amministrazione ha lavorato tanto, cercando di valorizzare un edificio storico con una degna piazza.

Il sindaco Francesco Persiani ha pertanto ribadito: "Sgombriamo il campo sul tracciato viario originario: nessuna alterazione, ma solo una diversa pavimentazione. Come si vede dal disegno progettuale, la strada originaria esiste ancora e sarà percorribile per emergenze. Quindi nessuna alterazione della natura dei luoghi. Anzi, lo scopo è quello di valorizzare un edificio storico adibito a sede scolastica e ridare un senso ad una accozzaglia di aiuole e spartitraffico prive di alcun senso e soprattutto gusto estetico".

Il sindaco inoltre sottolinea che nessuno dei consiglieri che oggi criticano il progetto della piazza, non avrebbero mai avuto da ridire su altre importanti opere cittadine, spesso non valorizzate, abbandonate all'incuria.

"Nessuno dei consiglieri che oggi rivolgono queste critiche, abbia mai brontolato per la scultura denominata "Puppona" del grande Gigi Guadagnucci rimossa dal centro storico perché definita volgare e relegata in un angolo sperduto del giardino di Villa della Rinchiostra. – ha tuonato in sindaco - Così come nessuno si è preoccupato dello spostamento del San Francesco di Rossi e relegato tra i cespugli sotto le Poste. Nessuno di loro si è mai preoccupato della Fontana di Piazza Liberazione, restaurata da questa amministrazione dopo anni di abbandono e incuria. Non sono certamente costoro che hanno apprezzato e valorizzato la scultura chiamata il Carciofo di Cascella, lasciato in mezzo al parcheggio dei motorini e senza la minima cura e pulizia".

Per l'amministrazione, è stato ribadito dal sindaco massese, è stato invece un dovere e un onore provvedere alla sistemazione della piazza.

"Per quanto riguarda la scultura di Beaufour, essa è stata solo temporaneamente spostata per consentire la realizzazione della piazza. – ha concluso il sindaco - Al termine valuteremo assieme all'artista quale potrà essere una collocazione ideale".