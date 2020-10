Politica



Piedimonte (FI): "Asfaltare e valorizzare l'aeroporto Massa-Cinquale"

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:02

Forza Italia è pienamente d'accordo con chi ha tuonato contro l'attuale gestore, l'Aeroclub, che ha deciso di trattenere il possesso dell'aeroporto nonostante il contratto di affitto sia scaduto. Domenico Piedimonte, coordinatore comunale forza Italia, ha detto: "E Noi massesi dobbiamo vedere aumentare le nostre tasse per pagare gli ammanchi dell'Aeroclub ? Certamente no!". Forza Italia, nella sua visione, desidererebbe portare a reddito il patrimonio comunale al pari di quanto farebbe "il buon padre di famiglia imprenditore" e propone ai propri amici che siedono in Giunta di procedere immediatamente ad asfaltare e valorizzare l'aeroporto Massa-Cinquale per farne il volano della crescita del settore turistico. Cosa che comunque è già nell'animo e nei programmi di questa amministrazione. Forza Italia ha spiegato le sue intenzioni: "Il Comune di Massa, proprietario dell'aeroporto, asfalti immediatamente la pista e costruisca 10 piazzole di sosta per aeromobili e aerotaxi. Parte di queste piazzole potranno esser date in esclusiva ai comuni limitrofi come Montignoso, Forte dei Marmi e Pietrasanta." Domenico Piedimonte ha continuato: -"Il partito che mi onoro di coordinare ha già fatto fare un sopralluogo ed un preventivo di spesa da una ditta che si occupa di asfaltare le piste negli aeroporti del territorio italiano. Il costo è stato quantificato in soli 700 mila euro. Con ulteriori 300 mila euro si costruirebbero le 10 piazzole di sosta da collocarsi lato monti e fuori dal cono di decollo atterraggio ed altre piccole migliorie. Da queste piazzole si raggiungerebbe l'ingresso dell'aeroporto con le macchinine che di solito vediamo sui campi da golf o trasportare i bagagli negli aeroporti più grandi."

Forza Italia chiede quindi ai suoi alleati di valutare la sottoscrizione di un mutuo ventennale da parte del Comune di Massa dell'importo da 1 milione di euro.

La proposta appena illustrata è stata sottoposta da poche settimane al Direttore degli Aeroporti Toscani dell'Enac Dott. Marco Montini. E' con lui che la delegazione di Forza Italia Massa ha valutato la presente proposta prima di renderla pubblica con questo comunicato.

Forza Italia ha ricordato:-"Non dimentichiamo che l'aeroporto di Massa-Cinquale (ICAO:LILQ) è un bene del patrimonio della comunità massese dal lontano 1915. Per Forza Italia, con un 1 milione, si contribuisce al decollo dell'economia turistica della intera Versilia."