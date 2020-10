Politica



Ponte di Avenza ancora chiuso: Pieruccini (Lega) riepiloga gli annunci di Raggi

martedì, 27 ottobre 2020, 17:40

A scatenare la critica del coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini, è stata la conferma della bontà delle sue stesse previsioni. Alcuni giorni fa, infatti, Pieruccini aveva documentato anche con immagini l’assoluta impossibilità di una riapertura del ponte Menconi di Avenza a causa dello stato dei lavori ancora indietro rispetto alla chiusura del cantiere ed aveva quindi chiamato in causa l’assessore Raggi che fino a due giorni fa aveva assicurato gli abitanti di Avenza sulla riapertura di una corsi del ponte che avrebbe dovuto avvenire oggi. L’annuncio della mancata inaugurazione è passato, tuttavia, come una scelta della Regione Toscana e non come un oggettivo ritardo dei lavori né tantomeno come una promessa senza fondamento di Raggi.

“Ha vuto il coraggio e la spudoratezza di protestare contro la Regione Toscana – ha detto Pieruccini - per scaricare le responsabilità dell’amministrazione 5 Stelle. E lo ha fatto dopo che, nell'ordine: aveva negato di aver deciso la data di inizio lavori a ottobre; aveva bellamente inascoltato le istanze di cittadini e commercianti; assieme alla presidente della commissione commercio Marzia Paita aveva annunciato due volte la riapertura del ponte poi sistematicamente rimandata. Il problema, secondo la Lega, è che le pagliacciate di Raggi trovano una sponda nella sconclusionata modalità ormai diventata una prassi di non saper gestire le questioni urgenti e di responsabilità .”. L’annuncio fatto ai giornali odierni da Raggi di non voler tollerare ulteriori ritardi dalla Regione e di aver accolto con rammarico la notizia del rinvio dell’inaugurazione è stata vista dalla Lega come l’ultima trovata dell’assessore. Pieruccini ha ricordato che gli avenzini hanno già pazientato a sufficienza e che non è più possibile chiedere loro ulteriori sacrifici e poi ha evidenziato anche un problema strutturale che solleva non poca inquietudine: “ La scelta di effettuare i lavori a ottobre era dovuta all’intenzione di arrivare alla stagione delle piogge con un maggior distanziamento tra l’alveo e la struttura del ponte per evitare che un’eventuale piena del fiume formi una sorta di tappo e determini l’esondazione delle acque. Al momento, tuttavia i lavori hanno alzato il nuovo ponte senza demolire quello vecchio sottostante che, secondo le previsioni sarà eliminato a fine lavori. Per cui la gravità potenziale del vecchio ponte è ancora tutta in atto, addirittura aggravata dalla presenza della struttura soprastante che concorrerebbe ancor di più a bloccare le acque. È chiaro che in caso di forti piogge la sicurezza non è per niente garantita e scontata. Avremmo voluto che l’assessore Raggi contestasse questo problema alla ditta appaltatrice dei lavori, ma invece lo abbiamo visto protagonista dell'ennesimo contorsionismo verbal-burocratico per affibbiare le colpe agli altri e questa figura meschina ha fatto imbestialire ancor di più gli abitanti di Avenza.” Pieruccini si è poi ricolto direttamente all’assessore ai lavori pubblici: “ Lei assessore Andrea Raggi che produce contraddizioni e danni non più accettabili, che evidentemente non è in grado di reggere pressioni e conflitti e lascia i commercianti e cittadini i in prima linea abbandonati a loro stessi, che con grande dose di ipocrisia permette alla Regione Toscana di cambiare una data dopo l’altra senza in realtà contestare la cosa formalmente, che è avulso da ogni realtà politica e di relazioni: se ne vada a casa perché figure da saltimbanco irresponsabile non ne vogliamo vedere più.”.