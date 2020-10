Politica



Richiesta di bloccare i lavori sul fiume Frigido da parte di Nardi: per l’assessore Guidi non sa cosa accade a Massa

sabato, 31 ottobre 2020, 12:57

La proposta dell’onorevole Martina Nardi, massese, del Pd, di bloccare i lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Frigido non è piaciuta all’assessore Marco Guidi, di Fratelli d’Italia che ha colto l’occasione per rimarcare quella che, a suo parere sarebbe una scarsa conoscenza del proprio territorio di origine e della propria regione da parte della Nardi.

“Forse, l'onorevole Nardi non sa che proprio l'amministrazione del sindaco Persiani, ha chiesto alla Regione di verificare alcune criticità nel progetto originario – ha spiegato Guidi - A seguito di suddette richieste, riguardanti il dragaggio del letto del Frigido e l'utilizzo delle golene, gli uffici della regione Toscana hanno rivisto in parte il progetto originario, riducendo anche l'altezza del muro. Inoltre, durante questi mesi, il sindaco e l'amministrazione attraverso l’assessorato ai lavori pubblici da me diretto, hanno fatto numerose riunioni, sempre con regione Toscana per avere un progetto che migliorasse l' impatto estetico dell'argine: progetto che la Regione Toscana aveva commissionato nei mesi precedenti a professionisti esterni e che a metà del prossimo mese, verrà portato in conferenza dei servizi. Tutti elementi che l'onorevole Nardi, visto quanto scrive, sembra ignorare come, sembra non sapere che l'intervento di messa sicurezza del Frigido è atteso da anni da molti cittadini e comitati civici che vivono vicino al fiume e che, devono fare i conti con le preoccupazioni per l'approssimarsi della stagione delle piogge. E' dunque grazie, all'intervento dell'amministrazione Persiani se il progetto iniziale, è stato modificato. Martina Nardi se ne faccia una ragione: per l'amministrazione Persiani la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e la tutela dei cittadini è e sarà sempre una priorità.”.