Politica



Ritardi alla scuola Giampaoli: Bernardi "smonta" le dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:36

di vinicia tesconi

La sempre più palese evidenza di tempi assai più lunghi del previsto 2 ottobre, cioè oggi, come data per il rientro dei bambini nella scuola materna Giampaoli, ha spinto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi a cercare di giustificare il ritardo attribuendone la colpa alla tempistica troppo lunga relativa al mutuo. Le dichiarazioni rilasciate ieri da Raggi alla stampa, tuttavia, non hanno convinto affatto il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi.



“I tempi lunghi dei lavori alla Giampaoli sarebbero dovuti alle procedure per la richiesta del mutuo – ha detto Bernardi -Niente di più falso perché i lavori sono stati finanziati dalla Regione Toscana e i ritardi invece sono dovuti alla gara su Start . Dai verbali di febbraio era risultato vincitore il Consorzio di Cooperative C A.E.C, consorzio di cooperative siciliano con sede a Ragusa, che aveva indicato per eseguire i lavori alla Gianpaoli la cooperativa CMS di Gallicano con sede a Lucca, che però era risultata non possedere la regolarità fiscale. Di seguito è stata successivamente individuata la Coop Sintec sempre con sede a Lucca. Quindi risulta chiaro che si sono persi mesi importanti in quanto dal cronoprogramma dei lavori erano stati previsi 150 giorni lavorativi, cioè circa 30 settimane, per cui era già facile capire che al 14 settembre la scuola dell'infanzia non avrebbe potuto essere aperta.”



Bernardi contesta quanto Raggi avrebbe dichiarato sul mutuo inesistente, basandosi sugli atti della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, che aveva emanato un bando per i “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”al quale l’amministrazione comunale aveva partecipato per il progetto della scuola dell’infanzia “Giampaoli” e del Nido “Girotondo”. Con decreto nr 7873 del 20 maggio 2019 quindi più di un anno fa , per lo scorrimento della graduatoria erano stati finanziati i due progetti di riqualificazione energetica della Scuola dell’infanzia “Giampaoli” e del Nido “Girotondo” per circa 500 mila euro. “ Attraverso non parole, ma fatti ben documentati – ha aggiunto Bernardi - si respingono al mittente le strumentali accuse, le omissioni e le menzogne di Andrea Raggi rese pubbliche in consiglio comunale contro l’interrogazione da me proposta”.



Per Bernardi, quindi, ci sarebbero le prove della responsabilità di Raggi, non solo per l’aggressività con cui si è rivolto ai genitori che chiedevano spiegazioni sui container, ma anche sulle dichiarazioniriportate tentando, con l’ennesima mossa propagandistica di non addossarsi le responsabilità politiche di quanto sta accadendo. “ Chiedo che l’assessore Raggi la faccia finita di straparlare e fornire cifre e procedure a casaccio su fatti e atti che evidentemente non conosce. – ha concluso Bernardi – Che ammetta di avere clamorosamente sbagliato, in quanto la determina del dirigente parla chiaro e dà atto che il progetto dei “Lavori di riqualificazione energetica della scuola scuola dell’infanzia “Giampaoli” e Nido “Girotondo” di importo complessivo di 640.047,55 euro, trova copertura finanziaria per 475.447,09 nel bilancio 2019 finanziato con contributo della Regione e per quanto 164.600,46 euro dal bilancio 2019 finanziato con avanzo di amministrazione. Quindi niente procedure lunghe per nessun mutuo ma soldi cash dalla Regione Toscana accertati in entrata già nel 2019. I grossi problemi sulle scuole di Marina, come anche la Giromini dove i lavori non sono ancora iniziati, ci sono e restano importanti, ma non si risolvono continuando a raccontare fandonie, finora ne sono state raccontate fin troppe e i cittadini se ne sono accorti da tempo. Il baratro nel quale la città rischia sempre più di sprofondare è uno solo: quello che hanno causato i 5 Stelle in poco più di tre anni di governo fallimentare soprattutto sulle scuole. Noi non abbiamo fatto altro che cercare di tamponare questa enorme falla, ma a fronte di gravi e complesse danni di difficile interpretazione non c’è più soluzione, c’è solo il disastro perpetrato da Andrea Raggi e le conseguenze con le quali abbiamo a che fare ogni giorno e che ci impediscono di fare opposizione come vorremmo.”.