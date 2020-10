Politica



Saga Giampaoli: l’amministrazione annuncia la fine dei lavori

martedì, 6 ottobre 2020, 20:39

di vinicia tesconi

“Con grande felicità vi annunciamo che i lavori alla Scuola dell'Infanzia "Giampaoli" sono finalmente terminati!!! Sono in corso gli interventi di sanificazione e pulizia e, dalla prossima settimana, i nostri bambini potranno tornare a "casa".Al più presto vi sarà comunicata la data di inizio.Nel frattempo, in questi giorni, continueranno i turni alla Lunense.”.

Questo il messaggio ricevuto oggi dai genitori dei bambini della scuola materna Giampaoli inviato loro da alcune insegnanti al termine dell’ennesimo summit per decidere il destino della scuola. Un annuncio entusiastico nel quale, tuttavia, inevitabilmente, i genitori della Giampaoli non hanno potuto non notare che la data del rientro nella sede ufficiale della scuola non è ancora indicata né, tanto meno sono date spiegazioni in merito a quelle che parevano essere le ultime definitive soluzioni: trasferire due classi della Giampoli nella struttura vuota del Casone di Marina di Massa, previo intervento da 5000 euro per la risistemazione dei locali e con l’attivazione di un servizio gratuito di pulmini per il trasferimento dei bambini.

In pochi, in effetti, hanno festeggiato in tono con l’allegria dell’ annuncio, stremati da ormai quasi un mese di scuola in cui hanno dovuto tenere a casa i loro bambini o mandarli a scuola a giorni alterni, unica soluzione di fatto messa in atto presso l’asilo Lunense, con non pochi disagi anche per i bambini di quella scuola. Ma soprattutto al termine di oltre un mese di continui rovesciamenti di fronte con dichiarazioni ufficiali dalla scuola e dall’amministrazione spesso confuse e contraddittorie che hanno portato per ben quattro volte i genitori a protestare pubblicamente contro le istituzioni.

Quindi, al momento, sembrerebbe imminente il rientro dei bambini alla Giampaoli a lavori terminati, sebbene tra le variabili che avrebbero allungato i tempi della riapertura c’era il maltempo che avrebbe fermato i lavori e che di fatto ha imperversato sul comune di Carrara da oltre una settimana. A rendere scettici i genitori ci sarebbero anche le foto, scattate da alcuni di loro, oggi, che mostrano come in realtà il cantiere sia ancora aperto. E non ha aiutato neppure scoprire che sul sito del comune di Carrara, nel piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021 non compaia alcuna voce che rimandi al famoso mutuo dichiarato dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi per i lavori alla Giampaoli.

Nel documento, accessibile a tutti per il programma trasparenza del comune, gli unici finanziamenti registrati per i lavori alla Giampaoli sono 96 314 euro indicati come avanzo di amministrazione nel 2019 e 475 477,09 euro indicati come contributo della Regione Toscana. Riassumendo quindi: dall’annuncio a giugno dell’inizio dei lavori che sarebbero certamente finiti per l’inizio del nuovo anno scolastico, al suggerimento di sistemare i bambini nei container a settembre perché i lavori sarebbero finiti il primo ottobre, all’ok dato e subito smentito al trasferimento temporaneo presso i locali dell’oratorio della chiesa della Santissima Annunziata perché i lavori non saranno finiti il primo ottobre e forse neanche per il 15, al mandare i bambini a giorni alterni alla Lunense, al portarli tutti al Casone a Marina di Massa per arrivare a Evviva si rientra, prima o poi. La saga Giampoli lanciato i titoli di coda ma il finale è ancora tutto da capire.