“Sindaco e assessori senza mascherina ad eventi pubblici”: la critica di FdI

domenica, 11 ottobre 2020, 11:45

Ha sorvolato, ma nemmeno troppo, sui 35 mila euro spesi dall’amministrazione carrarese per dotare il sindaco di un addetto ai social, non poteva far passare anche la presenza dello stesso sindaco e degli assessori Federica Forti e Giovanni Macchiarini a pubbliche inaugurazioni o cerimonie con la mascherina abbassata o addirittura senza. La critica viene da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia che ha mostrato gli scatti di alcune cerimonie tenute nei giorni scorsi in cui i membri della giunta non indossano la mascherina in modo corretto.



“Quotidianamente le istituzioni sanitarie – ha detto Baruzzo - ci portano a conoscenza dei nuovi contagi da covid 19 e la politica raccomanda alla popolazione di seguire le istruzioni emanate in sede di prevenzione dei contagi. Anche il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale , ha iniziato di nuovo , dopo aver assunto la consulente alla comunicazione digitale al costo di ben 35mila euro di soldi pubblici distratti alla risoluzione degli innumerevoli problemi della città, ad informarci tramite i social sulla situazione dei contagi nel territorio comunale, raccomandando all’osservanza delle misure sanitarie. Peccato però che lui e due componenti della sua giunta, gli assessori Forti e Macchiarini, in due diverse “inaugurazioni” tenutesi nei giorni scorsi tenessero le mascherine sotto al mento.”



Baruzzo, che ha lanciato una bordata sulla superficialità che spesso è ricorsa nell’amministrazione dei 5 stelle, ha ricordato al sindaco che proprio lui e la sua giunta dovrebbero dare il buon esempio e non parlar bene e razzolare male ed ha ironizzato sul comportamento tenuto nelle occasioni documentate invitando il sindaco ad andare in “ castigo” dietro la lavagna.