Politica



Tonlazzerini (FI): “La sinistra lascia l'Alberghiero col piatto vuoto”

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:56

Luca Tonlazzerini, responsabile dipartimento cultura, Forza Italia Massa si è espresso in merito alla situazione dell’Istituto G. Minuto di Marina di Massa. Il responsabile dipartimento cultura ha spiegato: “Oggi, questa scuola così prestigiosa, nonostante gli sforzi di tutto il personale, l’entusiasmo degli alunni e la vicinanza delle famiglie, si sta trasformano in una fotografia sfocata, in un vetro appannato: negligenze ed ipocrisie rischiano di cancellare tutto il suo lustro.“



L’istitutoG. Minuto è uno dei più prestigiosi Istituti Alberghieri d'Italia e ha ospitato i Presidenti della Repubblica Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi; ha ricevuto numerosi encomi, come il premio Touring club, simbolo di eccellenza riconosciuta a livello internazionale; ha organizzato pranzi per delegazioni estere, per la Camera dei deputati a Roma; ma, soprattutto, continua a “sfornare” eccellenze, numerosi Chef stellati, che lavorano in tutta Europa.



Luca Tonlazzerini ha puntato il dito contro il PD: “Sono inutili i rimpalli tra Provincia di Massa-Carrara e Regione Toscana, entrambe hanno un unico comune denominatore, che si chiama PD. Basta fare una semplice ricerca su internet, che vi invito a fare, per conoscere i fatti, per vedere per quanti anni e per quante volte si è giocato con i sentimenti delle persone. Prendere impegni, per alcuni, è sin troppo semplice, rispettarli meno.”