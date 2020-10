Politica



Tosi (Lega Giovani): "A Carrara ci vuole un cambio di passo"

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:08

Andrea Tosi, responsabile comunale Lega giovani Carrara ha effettuato un sopralluogo in Via Genova, una delle strade principali che portano al centro di Marina.



"Il tratto di questa strada - afferma - che va da Via Nazario Sauro a Via Giuseppe Volpi è da tre mesi percorribile soltanto a senso unico, in quanto la corsia che porta dal centro di Marina al Viale XX Settembre è transennata. Non sono bastate le ripetute segnalazioni dei residenti (che denunciavano la presenza di radici sulla strada) ad indurre l'amministrazione ad effettuare la manutenzione al manto stradale ma si è dovuto arrivare a sfiorare la tragedia: una persona a bordo di un mezzo a due ruote ha rischiato la pelle cadendo a causa delle radici presenti sul manto stradale. La soluzione dell'amministrazione quale è stata? Nessuna: tutto transennato e basta. Nessun intervento, nessuna pulizia della strada transennata: questa è l'immagine della nostra città che abbiamo dato ai turisti durante tutta l'estate. Una pessima immagine di immobilismo che Carrara non si merita. Ci vuole un cambio di passo: stiamo lavorando, anche con il Commissario Comunale Nicola Pieruccini, con il quale mi congratulo per l'ottimo risultato ottenuto alle elezioni regionali,affinché la città possa avere finalmente una amministrazione di centrodestra".