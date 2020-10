Politica



Una pagina facebook a pagamento per promuovere la sua attività da assessore: Bernardi attacca l’ultima trovata social di Raggi

sabato, 31 ottobre 2020, 13:07

di vinicia tesconi

Una pagina facebook a pagamento, cioè una pagina promozionale che, in base a quanto si paga, garantisce un bombardamento mediatico sui social su ciò che in essa viene presentato, che pubblicizza il lavoro di Andrea Raggi come assessore ai lavori pubblici del comune di Carrara.

La scoperta di tale pagina ha fatto fare un balzo sulla sedia al consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che non ha mancato di dare la sua opinione sulla cosa. Visto il baratro in cui sono piombati i consensi – ha detto Bernardi - da qualche mese a questa parte, nella galassia dell’amministrazione grillina, si vive solo grazie a Facebook. L’altro giorno mi è apparso su Facebook un sorridente Andrea Raggi, in maglietta gialla e occhiale nero, che sponsorizzava se stesso alla modica cifra di due euro giornalieri. La notifica , a pagamento, riguardava il Bando delle periferie e segnalava lavori ultimati in Via Dante a Marina est. Nessun giornalista, nessun commentatore, nessun contraddittorio: solo il nostro grillino con la sua versione dei fatti e con le foto postate del prima e del dopo.”.

Bernardi ha fatto notare che il merito di questi progetti ed il loro cospicuo finanziamento va all'amministrazione di “quelli di prima“ che era stata capace di ottenere 18 milioni di euro per quel bando, e ha anche messo in evidenza come il messaggio di Andrea Raggi sia apparso a lui stesso e a molti, bugiardo, inopportuno e sconveniente. A riprova dell’aver usurpato falsi meriti, secondo Bernardi, ci sarebbe la sostanziale perdita di tempo prodotta da Raggi a seguito di infelici decisioni politiche sui progetti del Bando per cui molti progetti finanziati non saranno realizzati.

“Ritengo inutile e strumentale la propaganda a pagamento di Andrea Raggi - ha continuato Bernardi - che ha voluto prendersi un ulteriore falso merito per aver realizzato un marciapiede di circa 700 metri in un solo lato della Via Dante, avendo a disposizione di un milione e 63 mila euro per il rifacimento delle strade di Marina Est , senza contare che da un verifica in loco si è appurato che non solo non è stato ancora stato realizzato l’ impianto di videosorveglianza previsto nel progetto, ma neanche la rivisitazione dell’illuminazione mediante l’installazione di illuminanti per l’utilizzo di lampadine a basso consumo energetico. La foto dello stato di via Dante oggi con i buchi e il selciato pericoloso tra un pezzo di marciapiede e l’altro di marciapiede nuovo la dice tutta su come sono stati spesi i soldi.”

Bernardi ha poi lanciato una frecciata a Raggi: “ Invece di sprecare tempo sui social per cercare di rimediare ai noti fallimenti del suo mandato da assessore, avrebbe l'obbligo istituzionale di utilizzare il suo tempo a lavorare per il bene della città.” Ed ha fatto notare come anche nella pagina del sindaco De Pasquale ci sia, oltre alla vuota propaganda ufficiale pagata dai cittadini, un sottobosco di pagine animate dallo Staff digitale del Sindaco nelle quali in maniera più o meno subdola i grillini avrebbero cercato di imbrogliare i cittadini con le loro false comunicazioni.