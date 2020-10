Politica



Una rosa per Norma Cossetto

lunedì, 5 ottobre 2020, 17:40

Oggi, 5 ottobre, non è mancato l’appuntamento con il ricordo e con la storia. Alle ore 12 all’ex Campo Profughi di Istria e Dalmazia a M.di Carrara, il comitato ANVGD DI Ms ha deposto un mazzo di rose in ricordo di Norma Cossetto, martire Istriana, morta infoibata nel 1943 tra il 4 ed il 5 ottobre dopo indicibili violenze e sevizie.



"Norma - si legge nella nota del presidente dell'associazione ANVGD Sergio Tabanelli -, medaglia d'oro conferita al valor civile da Ciampi nel 2005, rappresenta l’espressione di chi non si è piegata ed ha preferito un tragico destino pur di non unirsi al movimento partigiano". Tabanelli ha ribadito l’importanza di questa cerimonia "anche per non dimenticare le atrocità subite dalle popolazioni del confine orientale, a memoria dei giovani che non hanno mai sentito parlare di quelle vicende orribili che gli italiani hanno subito per fini ideologici, sempre negate dalla storiografia ufficiale. Una bella cerimonia a cui si sono uniti gli amici del Coordinamento comunale di Forza Italia di Massa con la presenza del Capogruppo di FI in Consiglio Comunale Giovanbattista Ronchieri, il Coordinatore Comunale di FI Domenico Piedimonte e la Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna Sonia Castellini. E’ intervenuto anche l’Architetto Camaiora che con l’occasione di portare un saluto a Norma, ha espresso la necessità di una riqualificazione dell’area della Colonia Vercelli ex CRP coinvolgendo le Belle Arti, oltre che il bisogno urgente di far riparare le lapidi poste in memoria di quel luogo e danneggiate lo scorso anno da mani ignote. Al termine della commemorazione gli esuli del comitato, hanno intonato Va Pensiero seguito da un lungo applauso e da una riflessione: non dimentichiamo".