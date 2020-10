Politica



"Voglio che Massa Carrara abbia un ruolo nel governo della regione": parla Bugliani, deluso ma determinato a far riconoscere il valore della provincia

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:29

di vinicia tesconi

Ha parlato, finalmente il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani, dopo alcuni giorni di silenzio stampa in seguito alla sua mancata nomina ad assessore, arrivata a sorpresa dopo ripetute assicurazioni in tal senso professate anche dallo stesso neoeletto presidente Eugenio Giani.

L’assessorato a Bugliani, che sarebbe dovuto arrivare dopo ben quarant’anni dall’ultimo apuano che ha rivestito quel ruolo, era particolarmente atteso da tutta la provincia che, pur essendo stata una delle poche a dare la vittoria alle regionali al centro destra, ha riconosciuto a Bugliani oltre 11600 preferenze. Bugliani ha voluto incontrare cittadini e rappresentanti della stampa all’aperto, in piazza Aranci a Massa. Molti i convenuti tra i quali pochi rappresentanti ufficiali del Pd e invece tanti sostenitori venuti appositamente per testimoniare a Bugliani il proprio disappunto per l’esclusione dalla giunta regionale. Bugliani ha parlato a cuore aperto “ alla sua gente” come aveva annunciato nell’incito alla conferenza stampa lanciato ieri sera e anche se non ha voluto addentrarsi nelle dinamiche di giochi politici che hanno causato la sua mancata nomina ad assessore ha lanciato importanti messaggi sia al presidente della regione sia ai cittadini di Massa Carrara.

“Avere un assessore non è la stessa cosa che avere un consigliere – ha detto Bugliani - Un assessore ha capacità intervento sul territorio diverso. Questo territorio vive un grande isolamento anche rispetto alle scelte politiche che si sono fatte negli anni. Siamo un passo indietro rispetto a una regione che è tra quelle più avanzate in Italia sotto tanti punti di vista. Però noi viviamo a una velocità diversa. Noi avremmo potuto avere l’occasione di inserirci in questo meccanismo ma è sfumata.”

Bugliani ha ammesso di aver passato un mese molto difficile dal successo delle elezioni e ha ribadito che accanto alle vittorie di aver mantenuto la regione Toscana sotto la guida del partito Democratico e di aver ottenuto un consigliere regionale c’è stata anche la sconfitta data dal mancato assessorato. “ Ci sono stati i tempi supplementari dopo la partita e l’esito non è dipeso né dal candidato né dalla comunità che comunque si è espressa ma da tante altre cose molte delle quali sfuggono alle nostre determinazioni e al nostro volere. – ha chiarito Bugliani - Io sono e resto dove mi hanno portato gli elettori cioè in consiglio regionale. Con grande senso di rispetto verso la mia gente e verso il mio territorio, cercherò di svolgere il mio ruolo di consigliere regionale nel migliore dei modi. Per questo motivo sono qui oggi, nello stesso luogo in cui abbiamo festeggiato la vittoria il 21 settembre per dimostrare che la politica vera è quella che sta tra la gente, che sta per la strada, sta nelle piazze e capisce ciò che sentono e vogliono le persone. Questo è il modello di politica al quale mi sono sempre ispirato e a cui continuerò ad ispirarmi. Essere consigliere regionale non vuol dire acquisire uno status superiore a quello dei cittadini ma vuol dire solo acquisire una responsabilità e un dovere di rappresentanza pur restando uguali agli altri.”. Bugliani ha parlato di quella che sembrava a tutti, lui per primo, una nomina acquisita e pur senza innescare alcuna polemica, ha comunque lasciato intravedere l’esistenza di meccanisti e strategie di potere non sempre chiarissime: “ Tutti sapevano che la possibilità di un assessorato era nelle corde di questo territorio. Lo stesso presidente Giani aveva annunciato pubblicamente che in caso di vittoria sarei stato un assessore della sua giunta. Sono andato a Firenze con la certezza di ricevere un assessorato e così è stato fino a pochi minuti prima dell’annuncio ufficiale della nuova giunta. E’ successo qualcosa che ha fatto sì che il mio nome non fosse nella squadra di governo della regione. Non so cosa sia successo, forse non lo devo neanche sapere e non è neanche giusto che io lo sappia fino in fondo. Confesso che la delusione è stata tanta sia sul piano politico, sia su quello umano. Il traguardo dell’assessorato era un obiettivo inseguito da moltissimi anni e anche per me era motivo di grande soddisfazione personale e improvvisamente non è stato raggiunto. Non ho parlato finora intenzionalmente per non alterare certi percorsi ma oggi ho convocato questa conferenza stampa proprio per fare una minima ricostruzione di quello che è avvenuto per la mia gente e per il mio territorio. E per lanciare il messaggio che la nostra battaglia non finisce qui.”. Giani, secondo quanto ha riferito Bugliani, nelle prime due sedute del consiglio ha detto che nominerà Bugliani suo consigliere delegato per un percorso che comprende alcune deleghe importanti tra cui quella al bilancio. Ma Bugliani ha voluto soprattutto rivendicare il diritto imprenscindibile della provincia apuana di avere un ruolo da protagonista nel governo della regione e ha lasciato intravedere la possibilità che alcune decisioni possano essere riviste come, ad esempio quella di portare a nove il numero degli assessori regionali . “La nostra battaglia per rivendicare il ruolo della presenza della provincia di Massa Carrara nel contesto del governo della regione non è finirta qua. Abbiamo perso una battaglia, ne abbiamo vinta una enorme che è quella della risposta degli elettori di questa provincia che hanno dato un risultato notevole, per il quale non smetterò mai di ringraziare tutti gli oltre undicimila cittadini che hanno messo la croce accanto al mio nome che è il gesto di fiducia più bello e importante che si possa fare verso un politico e un rappresentante delle istituzioni. Da questa piazza faccio un appello al presidente della regione: l’appello a ricordarsi di questo territorio e che la regione Toscana non finisce a Firenze e nelle province che come sempre sono rappresentata nella giunta regionale. Vorrei anche che ricordasse che il fatto di avere un numero inferiore di assessori rispetto al numero delle province non deve comportare che Massa Carrara sia sempre la Cenerentola della regione Toscana e che quindi finisca con l’essere sempre esclusa perché altrimenti dovremmo essere pervasi da un senso di frustrazione perenne . Finchè io sarò consigliere il mio scopo sarà quello di rivendicare per questo territorio un ruolo pieno nel governo della regione. Questa terra non ha una condizione per la quale deve essere esclusa per forza dal governo della regione . Noi a quel tavolo ci possiamo essere perché siamo un pezzo importante e con tante prospettive della regione Toscana , abbiamo motori di sviluppo importanti e anche tanti problemi che se non sediamo al governo non potranno mai essere risolti.”.

Bugliani ha rielencato le molte problematiche del territorio già affrontate in campagna elettorale dal tema della costa, del ripascimento e della ricostruzione della struttura, alla necessità di completare il processo di bonifica della zona industriale, alla necessità di togliere la Lunigiana dall’isolamento in cui è costretta a vivere per la mancanza di strumenti e servizi e opportunità fino alla disoccupazione, che è il problema più grande. La promessa di affrontare ogni giorno i problemi del territorio apuano ma l’impegno politico per fare in modo che Massa Carrara entri nel governo della regione. “Il fatto che ci sia una giunta insediata non significa che noi dobbiamo per forza rimanere esclusi nel tempo – ha detto Bugliani - Tante scelte si possono rivedere, tante situazioni possono essere ridiscusse. L’importante è che questo territorio tenga alta l’attenzione e continui a manifestare in maniera netta la sua volontà di esserci. Quando sono entrato in politica mi dicevano tutti che avevo rotto con il sistema: credo che la cosa più bella per chi fa politica sia quella di essere liberi e di non dover rispondere delle proprie scelte a nessuno. Io ho risposto solo alla mia coscienza: questa autonomia è la mia forza e credo sia anche la forza di questo territorio fatto di persone libere nel pensiero e nell’azione. Questa libertà la porterò avanti e sarà questa voglia di andare fuori dagli schemi che sarà la condizione che prima o poi porterà questa provincia al governo della regione. Per me ogni giorno è utile per rivendicare questo spazio. Ho sempre avuto la capacità di distinguermi nel rispetto del mio elettorato e delle mie scelte politiche. Quando ho avuto una posizione critica non ho mai votato contro né sono uscito dal partito nel quale sono stato eletto con grande responsabilità da uomo libero. Questo è il tratto distintivo del mio modo di fare. Per coerenza nei valori ho votato convintamente le linee di mandato della regione Toscana perché voglio che la Toscana abbia altri cinque anni di buon governo e perché le scelte delle figure chiamate a partecipare al governo della regione non sono questioni collegate all’attuazione del programma di governo. Io credo nel programma di governo del centro sinistra e voglio che il programma sia compiuto ma voglio anche che questa provincia abbia voce in capitolo e questa sarà la battaglia politica che porterò avanti da oggi e per sempre.”