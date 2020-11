Politica



Alberghi per ospitare donne vittime di violenza: respinta proposta FdI

giovedì, 26 novembre 2020, 16:30

Lo hanno annunciato, non nascondendo il proprio rammarico, Ilaria Michelucci, Mara Nicodemo e Delia Fedele del dipartimento “Tutela Vittime” e Lorenzo Baruzzo e Andrea Romiti del dipartimento “Legalità Sicurezza Immigrazione” di Fratelli d’Italia Toscana: la proposta avanzata dai consiglieri regionali di FdI di destinare risorse economiche per affittare strutture ricettive in cui ospitare le donne vittime di violenza e, eventualmente, i loro figli, è stata respinta dalla giunta regionale e, per ironia della sorte, la bocciatura della proposta di FdI è arrivata proprio nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la lotta alla violenza sulle donne.



“La proposta mirava a garantire rapidamente un posto sicuro nel quale le donne vittime di violenza potessero rifugiarsi in modo da essere allontanate dai loro carnefici – hanno spiegato i coordinatori di FdI - non ci resta che constatare, ancora una volta, come la sinistra sia capace solo di proferire belle parole ma poi messa davanti a fatti concreti fugga dalle proprie responsabilità.”