Politica



Amorese (Fratelli d'Italia): "Vanno tutelati i lavoratori del Cup"

martedì, 3 novembre 2020, 09:03

Fratelli d'Italia porta nuovamente il caso dei lavoratori e delle lavoratrici del Cup in Regione Toscana. Ad annunciarlo Alessandro Amorese, capogruppo FdI al comune di Massa.



"Tramite il nostro consigliere regionale Vittorio Fantozzi - dichiara il capogruppo - abbiamo presentato una interrogazione a risposta scritta (che alleghiamo) per chiedere "se quello che stiamo leggendo sugli organi di stampa corrisponde al vero, e, in caso di risposta affermativa la data in cui è prevista l'indizione del bando in oggetto e i motivi per cui si ritiene opportuno indire un bando per reclutare personale, quando sono a disposizione risorse qualificate e specializzate, con esperienza nel settore. E se si intenda intervenire per garantire i diritti acquisiti dei lavoratori Cup e per migliorare le condizioni salariali tenendo effettivamente conto dell'attività svolta".



"Riteniamo vergognoso - incalza - che si sia pensato ad un concorso aperto a tutti, considerata la lunga situazione di precarietà dell'attuale personale del Cup e della contemporanea esperienza e capacità acquisite negli anni. Alcuni di questi lavoratori sono peraltro nell'impossibilità di partecipare non avendo, per esempio, 5 anni di servizio o non essendo tutti in possesso dell'attestato ECDL. Ci viene quindi spontaneo chiedere ed esclamare a cosa serva un altro concorso quando è già a disposizione personale qualificato e specializzato che lavora da anni e sa usare tutti i programmi essenziali per questa attività".



"Aggiungiamo - conclude - che anche dopo la recente gara d'appalto il personale del Cup ha le con le stesse ore di contratto e la medesima paga che aveva in precedenza, continuando con ore di straordinario che non sono ancora state contrattualizzate. Rimaniamo quindi in attesa di una risposta da parte della Regione Toscana".