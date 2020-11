Politica



Anonymous chi? L'assessore replica a una domanda che non c'è

venerdì, 6 novembre 2020, 10:22

di vinicia tesconi

Giusto ieri, nientepopodimeno che Anonymous, il fenomeno internet più celebre al mondo, che conduce battaglie politiche spietate nascosto dietro la celebre maschera di Guy Fawkes, V per vendetta, ha scelto il sito del comune di Carrara per hakerarlo e lanciare uno dei suoi messaggi, peraltro tra i meno significanti.



Per quanto la scelta di tale vetrina da parte del grande Anonymous si collochi tra l'incomprensibile e il ridicolo, l'evento deve aver comunque causato una sorta di sollevazione dei fantasmi del web tanto che, dopo il giallo di Anonymous che si prende la briga di entrare nel sito del comune di Carrara per non dire nulla di rilevante, c'è stato il giallo di un assessore che ha riposto nei dettagli a una domanda che non era mai stata formulata. Ieri, infatti, verso le 19 è arrivata ed è stata pubblicata sulla Gazzetta di Massa Carrara, una replica dell'assessore Anna Galleni, redatta dalla portavoce del sindaco, che faceva riferimento ad accuse in merito alla convenzione del comune con Caritas, formulate, a mezzo stampa, dal consigliere dell'opposizione Massimiliano Bernardi. Ma nessun giornale aveva pubblicato l'ipotetica accusa di Bernardi.



I battibecchi mediatici tra Galleni e Bernardi, si sa, sono diventati ormai come puntate di casa Vianello e quindi è facile che si possa perdere il filo di chi replica a chi. Meno facile è che tale filo lo perdano i Sandra e Raimondo di turno e praticamente ha del soprannaturale che uno dei due risponda nel merito di un argomento all'altro, senza che questo abbia formulato la domanda. Ma tant'è e l'ipotesi più accreditata per spiegare il fenomeno è che il fantasma del comunicato - effettivamente inviato alle testate locali dal consigliere Bernardi e poi da lui stesso ritirato a seguito di una verifica che annullava il quesito da lui posto - ha continuato a viaggiare in rete fino ad arrivare al suo destinatario che prontamente ha replicato, forse, senza aspettare che la domanda venisse effettivamente posta sulla stampa.



Anonymous probabilmente deve aver lasciato la porta aperta quando è entrato nel sito del comune di Carrara e gli avatar dei comunicati cancellati hanno fatto baldoria. In fondo Halloween era solo qualche giorno fa e i dolcetti non si potevano dare per disposizioni governative.