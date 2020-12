Politica



Approvato in consiglio comunale il bilancio consolidato

lunedì, 30 novembre 2020, 19:19

Riceviamo e pubblichiamo questo documento inviatoci dall'amministrazione comunale del sindaco Francesco Persiani:

Dopo il via libera del collegio dei revisori ed il passaggio in giunta è stato approvato in consiglio comunale il bilancio consolidato dell’Ente che si chiude con un risultato positivo di 302 mila 786 euro.

Questo è, in sintesi, quello che emerge dai dati del bilancio consolidato, che è quel documento che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il “Gruppo Amministrazione Pubblica” soggetti economici nei confronti dei quali non è stata dichiarata una procedura concorsuale (come Cermec) o che non risultino per natura irrilevanti (cioè quelli con valori dei ricavi e dell’attivo inferiori al 10%).

Il bilancio consolidato misura la redditività, l’efficacia e l’efficienza del Comune e delle aziende controllate. Il gruppo amministrazione pubblica è costituito dal Comune (ente capogruppo) e le società operative (Asmiu, Master, Evam, Cermec e Gaia, Casa Ascoli) controllate o partecipate alle quali il comune affida specifiche gestioni di servizi indispensabili. Numeri di tutto rispetto che descrivono una linea in continuo miglioramento.

Quanto vale ad oggi il gruppo? Per rispondere a questa domanda è sufficiente dare un’occhiata ai valori dell’attivo al netto delle passività che retrocedono un patrimonio netto di € 279.000.000. I ricavi ammontano a quasi 109.000.000 mentre i costi ad euro 100.308.963 che al netto degli oneri finanziari e delle componenti straordinarie determinano un risultato di esercizio positivo nonostante la gestione in perdita di Casa Ascoli, per effetto di un intervento correttivo su crediti valutati come inesigibili e la rilevazione di componenti negativi straordinari che si sono accumulati nelle precedenti gestioni.

Sulla base dei dati previsionali elaborati per l’esercizio 2020 si stima una stabilità del volume delle entrate ed un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi del corrente anno, nonostante l’effetto della pandemia, sembrano confermare tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative. E poterlo affermare in un anno in cui l’Ente ha dovuto affrontare con forza, determinazione ma anche con ingenti risorse (proprie) la gestione dell’attuale pandemia sanitaria, non è sicuramente scontato.

Ciò prova, al di là delle critiche ideologiche e pregiudizievoli, che questa amministrazione ha saputo razionalizzare le spese senza però far mancare il proprio supporto al territorio, in particolare alle classi economiche e sociali che sono state più colpite dall’emergenza. Esprimono soddisfazione il sindaco Persiani, l’assessore Baratta e la giunta tutta per il lavoro svolto in maniera costruttiva che ha consentito di fronteggiare l’epidemia non lasciando nulla al caso garantendo al contempo la stabilità degli equilibri di bilancio, dando quindi la possibilità all’amministrazione di raggiungere l’ennesimo risultato positivo per la città tutta.