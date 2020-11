Politica



Area ex hotel Mediterraneo nell’abbandono e nell’incuria più totali: Pieruccini bacchetta l’amministrazione e chiede un intervento

giovedì, 5 novembre 2020, 19:01

di vinicia tesconi

Era una delle tappe obbligate dei “Degrado tour” di Assemblea Permanente per criticare l’operato della giunta Zubbani, particolarmente amata dagli stessi pentastellati che oggi governano la città e che, all’epoca erano all’opposizione.

Ma l’ascesa al potere di quelli che tanto contestavano la malagestione di Zubbani & Co. non ha prodotto, per il caso specifico, alcun miglioramento. Stiamo parlando dell’area dove per decenni è sorto ed ha brillato l’hotel Mediterraneo, raso al suolo più di dieci anni fa con un non chiaro proposito di ricostruzione che, di fatto, non è mai stata realizzata ed ha lasciato invece una ferita sfregiata nel cuore di Marina,la parte più turistica della città.

A rigirare il coltello nella piaga – mai termine fu più appropriato – dell’ex hotel Mediterraneo è stato il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che non ha mancato di ricordare i tempi in cui, per i grillini, lo stato dell’ex Mediterraneo era uno scandalo vergognoso. “ Definirla una situazione di degrado è insufficiente – ha detto Pieruccini – e non corrisponde allo stato di deterioramento e di disfacimento in cui oggi versa l’area ex Mediterraneo. E’ evidente la totale mancanza di cura che rimanda un segnale sintomatico di malessere, se non di declino, di una intera città sotto le mani di questa amministrazione.”.

Pieruccini ha ricordato come, con grande facilità l’attuale vicesindaco Matteo Martinelli, quando ancora era consigliere dell’opposizione, incolpasse i politici di turno per il danno enorme allo sviluppo della zona centrale di Marina, chiedendo soluzioni concrete per l'ex Hotel Mediterraneo al fine di rilanciare il turismo e l' economia . “L'area oggi è gestita dall’amministrazione 5 Stelle, continua ad essere squallida per lo stato dell'ex albergo ed in più, è circondata anche dallo scempio di un transennamento che da oltre quattro mesi costeggia la pineta di Via Genova e una parte del Viale xx Settembre davanti alla delegazione di Marina. Ciò che ci disorienta è ancora una volta la mancanza di attenzione al decoro urbano della viabilità e della sicurezza da parte dei 5 Stelle che si mostrano sempre più scoordinati ed improvvisati.”.

La lezione derivata dall’abbattimento dei pini di viale Colombo, secondo la Lega, non avrebbe prodotto alcun risultato positivo in merito alla consapevolezza di non abbattere più alberi senza la preliminare valutazione agronomica, che,peraltro, è obbligatoria. “ L’assessore Andrea Raggi – ha continuato Pieruccini - aveva avviato un attività di consulenza agronomica per 5 mila euro e rilievi accertamenti indagini e analisi specialistiche su alberature per altri 5 mila. Sorvolando sul perché il comune sia ricorso ad agronomi esterni quando c’è un dottore agronomo all’interno di Nausicaa pagato con soldi pubblici, quello che ci interessa ora è sapere cosa abbia deciso l'incaricata relativamente ai pini Via Genova e se a seguito di decisioni prese saranno abbattuti o salvati e se il manto stradale sarà riconsegnato quanto prima ai cittadini in sicurezza. Pare che il flop per entrambe le situazioni sia certo e che i marinelli dovranno digerire ancora per un bel po’ le transenne soprattutto per mancanza di finanziamenti- strade nel piano triennale delle opere pubbliche .”.

“Dopo tre anni dovrebbe essere chiaro anche all'amministrazione De Pasquale che l'imprenditore Enrico Bogazzi , in seguito alla rescissione della convenzione e alla riscossione da parte del comune degli 800 mila euro della fidejussione, non aveva avuto più alcun interesse per lo stato del suo cantiere. – ha aggiunto Pieruccini - I 5 Stelle non possono nemmeno contare sui circa due milioni di euro richiesti dall’amministrazione precedente per il pagamento della parte di area cosiddetta dei “Portuali”, in quanto c’ è un processo in corso che durerà ancora qualche anno, per cui l’unica strada è un’ ordinanza sindacale che imponga a Bogazzi di ripulire la zona e renderla decorosa e sicura. Insomma la Porto spa prima ha distrutto un albergo esistente e funzionante, poi si è disinteressata per ripicca dello stato obbrobrioso del cantiere. Ed i grillini che da oppositori invocavano interventi urgenti, ora stanno a guardare. Dal momento che oggi la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della mancanza delle azioni per incentivare turismo e commercio sul territorio, tema definitivamente naufragato invece che incentivato con lo scoppio dell’epidemia da coronavirus, la Lega chiede quando l’amministrazione 5 Stelle voglia mettere in atto tutte quelle procedure idonee a ridare una dignità a via Genova , all’ex Mediterraneo e alle zone adiacenti.”.