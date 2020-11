Politica



Assemblea Pubblica Apuana non molla: nuovo presidio a Massa

mercoledì, 4 novembre 2020, 19:45

Lo avevano detto e stanno continuando a farlo: dopo le prime riunioni spontanee di cittadini preoccupati per le conseguenze delle nuove misure restrittive anti pandemia e la creazione del gruppo Assemblea Pubblica Apuana, ecco in sequenza i vari presidi con incontri pubblici che erano stati annunciati dagli organizzatori per trovare risposte ai molti quesiti sollevati dai cittadini. Il nuovo appuntamento che si sintetizza nel messaggio “ Noi questa crisi non la paghiamo” è previsto per sabato 7 novembre alle 18 all’esterno del Teatro Guglielmi a Massa. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono: Potenziate la sanità, potenziate i servizi, reset del debito e la dad non è scuola. Ancora una serie di temi caldissimi che verranno discussi dai cittadini.