Barotti sull'ambiente risponde a Fantozzi: "Bravo, ma presenti una interrogazione anche per la ex discarica di Codupino"

lunedì, 23 novembre 2020, 17:53

Il consigliere Andrea Barotti replica al vice capogruppo regionale di FdI e scrive: "Leggo sempre con grande attenzione e piacere gli interventi politici che mettono al centro l'integrità dell'ambiente! Si tratta di un segnale di maturità e serietà che deve essere riconosciuto indipendentemente dallo schieramento di appartenenza. Chiedere che le normative vengano puntigliosamente applicate, che gli impegni presi non cadano nel dimenticatoio, mettersi in campo per verificare che non sussista alcuna criticità e che sia assicurata la massima trasparenza e conoscibilità di aspetti di interesse per tutta la Comunità è un dovere ed un compito per ogni eletto! Ed è altrettanto doveroso per le Istituzioni, di cui fanno parte gli esponenti politici, ma anche per le Autorità di controllo dare una risposta a quelle domande, a quelle istanze che le associazioni, i partiti avanzano".

Secondo il civico: "La serietà di un'iniziativa si valuta anche in base alla coerenza poiché l'assenza di continuità, l'incapacità di mantenere ferma una rotta fa scadere nella propaganda un'azione politica di per se apprezzabile; credo che certi argomenti non dovrebbero essere utilizzati come una sorta di clava da usare contro gli avversari ma portati sul tavolo del confronto per consentire un dialogo, aperto e costruttivo".

Barotti apprezza, dalla sua posizione di minoranza, l'iniziativa ma chiede di più: "L'interrogazione che Fratelli d'Italia presenterà in consiglio regionale è ragionevole; non ho alcuna difficoltà, pur appartenendo al campo progressista, a riconoscere, quando vi sono, dei meriti agli avversari però chiedo al vice capogruppo di FdI Vittorio Fantozzi di presentare una interrogazione anche per la ex discarica di Codupino".

Per Barotti: "I dubbi sollevati sull'immissione di liquidi reflui, da capire se si tratti di percolato o di acque di dilavamento, in fognatura hanno senso viste le difficoltà, in caso di forti temporali, dell'impianto di depurazione quindi è necessario fare chiarezza anche in considerazione del fatto che, ad esempio, la normativa regionale, prevede persino la depurazione, prima dell'inserimento nella rete pubblica, delle acque dilavanti di seconda pioggia".

Il consigliere di Arcipelago Massa continua e scrive: "Le domande dei cittadini, dei comitati, delle associazioni concernenti una discarica attiva meritano risposta così come hanno diritto ad una replica quei quesiti riguardanti l'ex discarica di Codupino poiché tutti i rifiuti, prescindendo dal fatto che un impianto sia aperto o chiuso, producono percolato che deve essere adeguatamente trattato".

Il civico replica avanzando una proposta: "Credo che il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad ottenere dalla Giunta Persiani pubbliche rassicurazioni sulla gestione della ex discarica! Sarebbe buona cosa se il vice capogruppo Fantozzi invitasse il sindaco di Massa e l'Assessore all'Ambiente ad incontrare le associazioni cittadine per fornire tutte le spiegazioni del caso, magari suffragate dalla necessaria documentazione, sullo smaltimento del percolato e così restituire tranquillità alla cittadinanza".

La nota continua con un invito: "Mi auguro che la proposta qui lanciata, pur provenendo da un civico riformista ed europeista, possa trovare, per il bene comune, ascolto anche nel campo conservatore e sovranista; in caso contrario l'interrogazione regionale di Fantozzi si inserirebbe, purtroppo, in quella campagna elettorale permanente a cui certi partiti hanno abituato i cittadini. Il grado di delusione degli elettori verso il centrodestra locale è piuttosto elevato e se la posizione assunta su ex Cava Fornace fosse soltanto un'operazione per acquisire consensi, non inserita in una visione più grande e di alto spessore, ne risentirà ulteriormente la silenziosa Giunta Persiani".