Cesare Micheloni nuovo responsabile elettorale di Fratelli d’Italia

lunedì, 30 novembre 2020, 19:25

Oltre mezzo milione di euro per l’assegnazione di buoni pasto alle famiglie carraresi più colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia. Sì perché ai 350.448,74 euro destinati al Comune di Carrara dal governo con il decreto legge Ristori Ter del 23 novembre 2020, l’amministrazione ha potuto aggiungere altri 200 mila...

lunedì, 30 novembre 2020, 19:19

Dopo il via libera del collegio dei revisori ed il passaggio in giunta è stato approvato in consiglio comunale il bilancio consolidato dell’Ente che si chiude con un risultato positivo di 302 mila 786 euro

lunedì, 30 novembre 2020, 19:15

In occasione della prima giornata di consegna delle mascherine gratuite della Regione Toscana, il sindaco Francesco De Pasquale ha fatto visita ai cinque punti di distribuzione allestiti nel comune di Carrara

lunedì, 30 novembre 2020, 13:53

Il presidente di Confartigianato, Sergio Chericoni, ribadisce la posizione della titolare di Bellezza di Marmo: "Disattenzioni e scarsa sensibilità da parte della giunta che spinge gli imprenditori a investire altrove"

lunedì, 30 novembre 2020, 08:35

Ennesima segnalazione di una bandiera italiana esposta all’ingresso di un luogo pubblico ma ormai strappata e degradata dall’azione degli agenti atmosferici

lunedì, 30 novembre 2020, 08:31

Una storia di sprechi, di lentezza cronica e di risvegli improvvisi in odor di elezioni: così si può sintetizzare l’analisi fatta da Gianenrico Spediacci, Andrea Vannucci e Dante Benedini, del Gruppo consigliare Insieme per Carrara, sulla storia della ristrutturazione della scuola Giromini dall’inizio dell’amministrazione 5 stelle