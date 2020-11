Politica



Cibi freddi e sconditi dalla mensa scolastica: Baruzzo (FdI) chiede più controlli

venerdì, 13 novembre 2020, 18:14

Molte lamentele sulla qualità del cibo servito nella mensa scolastica sono marrivate dai genitori della scuola di Fossola. A farsene portavoce è stato il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo che ha segnalato: “ Sono molti i disservizi relativi alla mensa scolastica lamentati dai genitori dei bambini delle scuole a tempo pieno: dai primi piatti freddi a causa del doppio turno di refezione dei bambini ai secondi sconditi e di scarsa qualità come carne piena di nervi e quasi immangiabile per i bambini. Ci sono anche segnalazioni di casi in cui mancherebbe l'osservanza delle minime prescrizioni igienico sanitarie da parte di alcuni operatori. Tutto ciò comporta che spesso i bambini escano dalla mensa non essendosi nutriti a sufficienza. I genitori hanno già segnalato alla scuola questi disservizi senza aver ottenuto miglioramenti di sorta. Per questo motivo noi di Fratelli d’Italia ci rivolgiamo all’amministrazione per chiedere di intervenire a tutela della salute dei bambini, invitando l'azienda che gestisce il servizio mensa a migliorare le prestazioni.” . Baruzzo ha anche fatto notare che le lamentele riguardo la qualità del cibo della mensa scolastica sono tutt’altro che una novità sebbene nulla si sia fatto, anche dall’amministrazione 5 stelle per riuscire a eliminare il problema.