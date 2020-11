Politica



Cimitero di bici davanti alle case popolari del Villaggio del Sole: Lega chiede intervento

martedì, 24 novembre 2020, 20:57

di vinicia tesconi

Un enorme ammasso di biciclette rotte e abbandonate è parte della cornice del Villaggio del Sole, il quartiere di case popolari di Pontecimato, non nuovo a situazioni di degrado. A segnalare la situazione al limite della decenza è il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini, che si è interrogato anche sulla sostanziale immobilità del sindaco De Pasquale e del presidente di Erp Luca Panfietti.

“Al villaggio del sole - ha detto Pieruccini - tra il verde pubblico, i posti auto e le case di edilizia popolare ERP, in mezzo a carcasse di automobili c’è un vero e proprio cimitero di bici abbandonate che la dice lunga sulla dura convivenza fra inquilini. Potrebbe essere una ripresa ambientata Cina, dove per strada e nelle discariche improvvisate, circa 30 milioni di biciclette rotte usurate o inutilizzate aspettano di essere smaltite o rimesse in circolazione. A Fujan, nel Sudest della Cina, il cimitero più grande ne contiene circa 200mila. La stessa cosa avviene quotidianamente all’interno dell'area delle case popolari del Villaggio del Sole. Nei giorni scorsi la Lega ha ricevuto segnalazioni anche su veicoli in pessime condizioni che giacciono nel cuore del quartiere, proprio nelle aree davanti agli alloggi popolari. L’impressione che ne abbiamo tratto è che i residenti del villaggio sopportino tutto in rigoroso mutismo mentre il mucchio di bici aumenta.”



Secondo il report di Pieruccini oltre ad un numero incalcolabile di bici ci sarebbero anche carcasse di auto che – ha fatto notare il coordinatore della Lega - sono rifiuti speciali, per la particolare condizione dei beni in questione. Pieruccini ha invitato il sindaco De Pasquale, in qualità di Responsabile della Polizia Municipale ad attuare un intervento immediato al fine di rimuovere e demolire le carcasse presenti . “Dal momento che il primo cittadino – ha aggiunto Pieruccini - è intervenuto per la situazione dei rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti in zona San Ceccardo, annunciando multe salate per chi sgarrerà, chiediamo che, nel caso venisse ravvisato l'abbandono di rifiuto, vengano sanzionati i responsabili in base agli articoli del decreto legislativo 152/2006, il cosiddetto “Codice dell'ambiente”, al pari di chi abbandona per strada degli altri rifiuti .”



Pieruccini si è poi ricolto al presidente di Erp Luca Panfietti. “Di fronte all’evidente disinteressamento Per quanto riguarda invece il disinteressamento del presidente di Erp – ha continuato Pieruccini – vogliamo ricordargli che le aree dei complessi residenziali pubblici sono equiparabili alla strada pubblica. Di qui è chiaro che al Villaggio del Sole o è mancato il controllo oppure si è tollerato incomprensibilmente lo scempio .È necessario, quindi, prestare più attenzione al decoro e all'ambiente e non permettere che vengano lasciate carcasse di auto parcheggiate per mesi negli spiazzi condominiali e nemmeno che si formino cimiteri di biciclette : è diritto di tutti, anche di chi vive in un alloggio di edilizia pubblica.”



Pieruccini ha infine rivolto un messaggio congiunto ai 5 stelle e al Pd. “Carrara ha un patrimonio enorme di cui le Istituzioni non si stanno prendendo cura come dovrebbero : lo dicono molti cittadini. Sono tanti gli alloggi che necessitano di ristrutturazione per essere resi agibili e nel frattempo, in attesa di interventi, questi rimangono sfitti. Così si nega una risposta a chi ha bisogno di una casa mentre per chi invece vive già negli alloggi popolari , è una lotta continua con il disagio, le parti comuni precarie, gli accumuli di sporco e anche i topi. Fa indubbiamente riflettere che, nel pieno della crisi portata dal coronavirus , ci siano tantissime case vuote mentre altrettante famiglie avrebbero bisogno di una sistemazione. Quello delle case popolari del Villaggio del sole è un patrimonio di grandissimo valore e molti dei residenti fanno di tutto per preservarlo con i propri mezzi. Purtroppo da parte dell’amministrazione grillina, manca l’intenzione politica di migliorare le condizioni di vita che servirebbero garantire la sicurezza così come il decoro. La dignità è un diritto di tutti ma chi governa la nostra città sembra non avere a cuore il bene della cosa pubblica. Dopo tre anni e mezzo dall’l’insediamento della Giunta 5 Stelle e la riconferma per la quarta volta del Presidente di ERP con la tessera del PD , abbiamo sentito tante parole ma non abbiamo visto nulla di concreto. Le speranze sono al lumicino.”.