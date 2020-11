Politica



Compensi aumentati al cda di Nausicaa: Musetti di Forza Italia annuncia la segnalazione alll’ANAC

venerdì, 27 novembre 2020, 10:27

di vinicia tesconi

Reazione di sdegno da parte di Gianni Musetti di Forza Italia alla notizia degli aumenti decretati per i componenti del consiglio di amministrazione di Nausicaa: “La gente alla fame e i 5 stelle si alzano lo stipendio in Nausicaa.” Ha tuonato Musetti che ha anche parlato di conflitto di interessi ed annunciato l’intenzione di denunciare il caso all’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione.”

“Mentre tutto è stato chiuso dal governo, - ha continuato Musetti - mentre si attendono migliaia di miliardi di cassa integrazione, addirittura dal primo lockdawn, proprio l'amministrazione dei 5 stelle di Carrara permette ai suoi uomini di fiducia, nominati presso le società partecipate e in house, di aumentarsi sproporzionatamente il loro compenso, senza alcun giustificato motivo. Quelli che volevano e dicevano di cambiare le regole della politica e dei suoi costi, dei privilegi della casta, oggi non solo a non vogliono tagliarli come promesso, ma addirittura vanno ad aumentarli in faccia ai cittadini e al difficilissimo momento che il nostro paese, e la nostra città in particolar modo, sta affrontando.

Musetti ha spiegato anche il caso di conflitto di interessi da lui evidenziato: “Da quanto si evince, un componente del cda della stessa Nausica, la dottoressa Gemma Ceccarelli, che per l’incarico ricoperto è passata da 11700 euro dell’anno 2019 a 15 mila nel 2020, ricopre anche un incarico di membro del collegio sindacale in Compass Onlus, Cooperativa che lavora per Nausica con appalti da centinaia di migliaia di euro. Evidentemente in conflitto con le norme anti corruzione e che merita la segnalazione all'ente nazionale Anac, che è l’autorità preposta dal governo e dalla Comunità Europea per vigilare su questo genere di conflitti d'interesse da cui possono derivare reati di corruzione e di inquinamento delle norme di libera concorrenza. Ma continuando con i dati leggiamo che per il presidente Luca Cimino è passato da 22.500 euro di retribuzione all’anno atrentamila, e per Il direttore generale dottoressa Lucia Venuti dall’anno 2018 percepisce la modica somma di 165 mila euro all’anno. I 5 stelle dovrebbero spiegare ai cittadini come in questo momento critico possano venire erogati aumenti così consistenti ai componenti della cda Nausicaa e prese sotto gamba situazioni di conflitto nel cda della più importante azienda pubblica del nostro comune.”.