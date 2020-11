Cordoglio per la scomparsa di Giorgio Da Mommio, fu deputato nelle file del Pri

Altri articoli in Politica

domenica, 8 novembre 2020, 00:01

Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle si dice convinto che la politica debba occuparsi sempre degli ultimi e dei più fragili, cosa che, siamo certi, è stato fatto nel settore sociale in questi tre anni e mezzo di durissimo lavoro

sabato, 7 novembre 2020, 23:58

Uno scempio, uno schifo, la situazione più devastante di degrado di un immobile storico di tutto il comune di Carrara. Non ha usato mezzi termini il commissario comunale della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini, per definire lo stato della ex Colonia Vercelli in viale Galilei a Marina di Carrara

sabato, 7 novembre 2020, 23:55

La prima segnalazione in consiglio comunale venne da lei: Giuseppina Andreazzoli, consigliere comunale del Partito Socialista fece un‘interpellanza parlando del caso del senza tetto che viveva sotto le scale del comune già nel luglio scorso

sabato, 7 novembre 2020, 23:53

Non finiscono i dubbi e le perplessità su tutta la vicenda Paradiso s.p.a., passata da una possibile transazione a dodici milioni di euro, vantata dal vicesindaco Martinelli come acutissima impresa finanziaria poi rivista in seguito alle contestazioni dell’opposizione che segnalavano la mancanza di una sentenza definitiva che quantificasse il reale...

sabato, 7 novembre 2020, 23:49

Non sarebbe ancora stata firmata dal comune la convenzione con la Caritas di Marina di Carrara e il nuovo accordo avrebbe una durata di 30 mesi a partire dall’agosto di quest’anno, quando, cioè è scaduta la convenzione ultra decennale concordata con il comune che, fino ad allora non era mai...

venerdì, 6 novembre 2020, 17:35

Sono arrivati anche a Massa i banchi a rotelle, tanto attesi. In merito è intervenuta la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Sonia Castellini a cui è giunta voce della presenza di questa tipologia di banchi presso il Liceo Scientifico e il liceo Classico, che tuttavia non sarebbero adatti alle attività...