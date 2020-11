Politica



Covid-19, il j'accuse della Lega per i ritardi sanitari

lunedì, 2 novembre 2020, 19:04

Arriva l’analisi della Lega sulla gestione a livello statale, regionale e locale della ripetutamente annunciata seconda ondata della pandemia e dalle critiche, anche severe, non si salva nessuno. Un report impietoso che ha aperto anche a una serie di richieste avanzate dalla Lega per riuscire a mantenere sotto controllo la situazione.

A riferire sulle posizioni della Lega è stato Nicola Pieruccini, coordinatore comunale, che ha precisato di aver voluto attendere per mesi l’adozione delle misure ritenute necessarie per la recrudescenza della pandemia prevista da tutti gli esperti: “E’ evidente l’incapacità del governo PD/5Stelle che non ha programmato in tempo l'organizzazione del sistema sanitario, scolastico e dei trasporti. Anche se l’enorme risalita dei contagi della pandemia ha di fatto preso tutti in contropiede, molto di ciò che sta accadendo il governo giallorosso lo avrebbe potuto evitare. A tutto ciò poi si aggiunge anche la paura del virus, che talvolta può diventare pericolosa come il virus stesso in quanto il terrore alimentato da un clima sociale, comunicativo, economico e politico da incubo , può uccidere.”.

Pieruccini ha avanzato le sue critiche anche all’amministrazione carrarese e a quella regionale: “La mancanza di una presenza forte a livello locale – dal momento che il sindaco De Pasquale è una “nullità “ - e la presenza, invece, di una nuova governance regionale che ha fatto fuori l'ex assessore alla Sanità Stefania Saccardi per incapacità ma poi ha nominato un nuovo assessore solo sulla base della spartizione delle poltrone del potere, ci lascia senza parole e senza speranza. È irragionevole infatti pensare che si possa continuare a dare fiducia a questi politici che a tutti i livelli navigano a vista, abbandonando i cittadini sulla strada delle incertezze e dello sgomento. Se oggi i posti letto in terapia intensiva al Noa sono già tutti occupati e i medici lanciano l’allarme significa solo che per mesi non è stato fatto quanto promesso .”.

Pieruccini, a nome della Lega, ha mostrato apprezzamento per la scelta di creare un centro contact tracer presso la IMM ma ha ribadito la condanna alle infinite criticità legate alla procedura dei tamponi, che portano i cittadini nello sconforto più totale perché nessuno sa dire loro cosa devono fare.

“In questi mesi - ha continuato Pieruccini - la Lega ha aspettato con fiducia che PD e 5 Stelle lavorassero per predisporre e realizzare tutto ciò che era necessario a contrastare la eventuale seconda ondata della pandemia: riorganizzazione dei servizi ospedalieri e implementazione di servizi sul territorio, realizzazione di nuovi posti letto in terapia intensiva e individuazione di reparti covid dedicati, divisione degli spazi e dei percorsi organici per garantire ai malati non covid per un'adeguata assistenza e cura a casa e assunzione di personale da destinare ai reparti e al tracciamento dei positivi.”.

Pur conoscendo perfettamente l’importanza del tracciamento ai fini del contenimento della malattia, secondo Pieruccini, i politici locali del Pd si sarebbero maggiormente concentrati sulla campagna elettorale, peraltro priva di contenuti specialmente sulla sanità, lottando strenuamente all’interno dello stesso partito solo per accaparrarsi l' assessorato che gestisce tre quarti del bilancio della Regione.

“Oggi al neo assessore Pd - ha concluso Pieruccini - chiediamo di agire subito, invece di iniziare il suo mandato con le promesse di assunzioni e di nuovi posti letti e soprattutto chiediamo di impegnarsi a salvaguardare, in questa seconda sfida contro il covid-19, gli operatori della sanità, visto che passata la prima emergenza se ne sono dimenticati. Un invito va anche ai politici locali in particolare al sindaco di Carrara, al quale chiediamo di rimboccarsi le maniche e di mettere in atto tutto quello che è veramente necessario per sopravvivere al covid, alla disoccupazione e alla fame.”.

Vi. Tes.