Politica



Due settimane in zona rossa e nessuna mascherina consegnata a Carrara: la critica di Martisca di Forza Italia Giovani

sabato, 28 novembre 2020, 18:04

La distribuzione delle mascherine nei comuni della Toscana è iniziata il 15 novembre con il passaggio dalla zona arancione alla rossa ma a Carrara, a tutt’oggi le mascherine gratuite fornite dalla Regione non sarebbero ancora state consegnate.

Lo ha dichiarato Lucian Martisca coordinatore comunale di Forza Italia Giovani che ha spiegato: “A Massa la distribuzione delle mascherine è già iniziata e nel capoluogo della Regione Toscana sono già state consegnate 10 giorni fa. A Carrara, invece, siamo completamente abbandonati. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha appena annunciato che dal 4 dicembre torneremo in zona arancione, e quindi la distribuzione delle mascherine gratuite non sarà più un obbligo. Per questo motivo vogliamo assicurarci che il sindaco De Pasquale consegni tutte e 320.000 mascherine previste dalla Regione, e pretendiamo delle scuse per questo immenso ritardo.”.

Martisca ha voluto ricordare che il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini ha effettuato la consegna delle mascherine già dal 20 novembre: “L’amministrazione Mastrini è un simbolo di grande organizzazione, con un sindaco che ascolta e lavora per il bene del proprio comune, a differenza di quello che succede a Carrara, dove il sindaco non si preoccupa minimamente dei disagi dei cittadini. – ha aggiunto Martisca - i cittadini carraresi rispetteranno il calendario stilato dal sindaco, anche se la consegna completa delle mascherine avverrà quando non saremo più in zona rossa.Come al solito Carrara è sempre l’ultima e sempre in ritardo. Speriamo che con la consegna delle mascherine presso i punti prestabiliti non si creino assembramenti,perché se dovesse accadere questo considereremo il piano di emergenza del sindaco De Pasquale un totale fallimento.”.

V. T.