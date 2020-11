Politica



Elogio al sindaco Persiani per la gestione della pandemia dall’associazione Massa Libera

martedì, 17 novembre 2020, 19:57

Due anni fa avevano scelto di non sostenere la candidatura di Francesco Persiani a sindaco di Massa ma oggi hanno deciso di rendergli il merito di una efficace gestione della drammatica emergenza sanitaria sul territorio massese.

L’elogio a Persiani arriva infatti dalla Associazione Massa Libera che ha spiegato il doveroso riconoscimento al primo cittadino per la capacità dimostrata di essere una guida forte, riflessiva e sicura.

“Ci sembra strano dover essere noi – hanno detto da Massa Libera - suoi aperti seppur leali avversari nelle elezioni del 2018, ad essere i primi a rendergli merito, ma pecchiamo di troppa onestà intellettuale per continuare a tacere: nessuno avrebbe mai potuto immaginare uno scenario tanto drammatico, ma passati i primi comprensibili momenti di timore il sindaco ha saputo prendere in mano la guida dell’emergenza rassicurando allo stesso tempo la popolazione che nulla sarebbe stato intentato per non farla sentire abbandonata. Oggi che purtroppo ci troviamo di nuovo in uno scenario di pessimismo, notiamo come, nello stesso modo, siano stati portati avanti atti e progetti importanti pur in mezzo al silenzio degli amici e le speciose polemiche degli avversari. Ci è sembrato giusto dire la nostra perché avendo il privilegio di assistere al quotidiano lavoro che il sindaco e la sua squadra fanno riteniamo che questo meriti il grazie di tutta la comunità.”.