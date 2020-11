Politica



Foglie, immondizia e tombini aperti. FdI: "Città nel degrado"

martedì, 24 novembre 2020, 21:03

di vinicia tesconi

Cumuli di foglie sui marciapiedi, sacchetti della spazzatura abbandonati ai bordi delle strade assieme a mascherine anti covid, cicche di sigarette, bottiglie di vetro, lattine e altra immondizia in mezzo a un arredo urbano ormai rappresentato solo da transenne.



E’ questo l’impietoso quadro della condizione di degrado in cui versano molte parti della città fatto da Cesare Micheloni del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che ha ironizzato sulla quantità di transenne distribuite sul territorio dall’amministrazione 5 stelle che avrebbe esaurito tutti i pezzi a disposizione tanto da dover ricorrere al sistema dei più rudi tondini di ferro impreziositi dal classico, nonché economico, nastro da cantiere.



“Anche in questo caso – ha detto Micheloni - ciò che dovrebbe fungere da provvisorio dispositivo di tutela per persone, animali e cose si trasforma, prima, in barriere architettoniche permanenti prede dell'incuria, e dopo, paradossalmente, in conseguenti strumenti di pericolo. A nulla sono valse le segnalazioni nostre e di innumerevoli cittadini che hanno lamentato le stesse situazioni da noi evidenziate. E se è pur vero che a volte queste situazioni sono frutto di inciviltà è altrettanto vero che chi amministra la città nulla sta facendo per porvi rimedio. Infine, vista la gravità dello stato delle cose e i rischi che ne conseguono per l'igiene, la sanità e la sicurezza pubblica, nel caso che l'amministrazione comunale non recepisca questo ennesimo appello saremo costretti a rivolgerci a Prefetto e Procura della Repubblica.”.