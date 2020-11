Politica



Galleni: “Con Caritas fiducia e collaborazione, la mensa non chiuderà”

giovedì, 5 novembre 2020, 18:55

“Mi lascia perplessa il fatto che in una situazione drammatica, come quella attuale, il consigliere Bernardi non trovi di meglio da fare dello spremersi le meningi per produrre falsità. In altre circostanze avrei soprasseduto ma poiché il tema è delicato e riguarda Caritas, mi corre l’obbligo di replicare”.

Si apre così la nota dell'assessore al Sociale Anna Galleni all'ennesima serie di falsità divulgate a mezzo stampa dall'esponente della minoranza.

“Il consigliere riferisce che la sottoscritta avrebbe, in questo periodo così delicato, contestato fatture e non avrebbe sottoscritto la convenzione con Caritas per la gestione della mensa dei poveri. Queste sono tutte fandonie. Le fatture sono state onorate, Caritas sta operando in proroga di convenzione e dulcis in fundo, è in corso una concertazione in co-progettazione per una nuova convenzione che sia degna di questo nome, visto la precedente” spiega Galleni.

“La fiducia e la collaborazione con Caritas da parte dell’Amministrazione è ad ampio spettro – prosegue l'assessore - I progetti in corso sono anche altri, tipo il tanto vituperato (ma solo dal Consigliere Bernardi) housing first, un progetto innovativo che permetterà la condivisione di una casa da parte di più persone che erano senza tetto”. Galleni ricorda inoltre che “proprio durante il picco emergenziale più acuto dei mesi scorsi l’Amministrazione ha collaborato in sinergia con Caritas proprio per garantire il servizio mensa per i bisognosi tramite l’aiuto in pianta stabile della Protezione civile. Non mi sto a dilungare oltre, perché molto altro ci sarebbe da aggiungere. Spero solo che le persone che sono nel bisogno – conclude l'assessore - non credano a quanto riferito dal consigliere: la mensa della Caritas non chiuderà e l’Amministrazione è al suo fianco”.