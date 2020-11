Politica



Giacomo Bugliani ottiene la presidenza della prima commissione del consiglio regionale un grande risultato e tanta soddisfazione

giovedì, 12 novembre 2020, 11:09

di Michela Carlotti

Giacomo Bugliani ha ottenuto stamani la nomina di Presidente della Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale. Una commissione importante, peraltro unica in tutt'Italia e che ha prerogative strategiche rispetto a tutte le altre commissioni istituite dal consiglio regionale. Queste prerogative esclusive riguardano, infatti, il parere di legittimità che la Commissione stessa è chiamata ad esprimere su tutta la produzione normativa, ovvero su ogni provvedimento e proposta di legge del consiglio regionale ed anche su ogni proposta che arrivi da tutte le altre commissioni.

Presiedere questa commissione significa, dunque, avere l'opportunità ed il privilegio di controllare tutta la produzione normativa che approda in consiglio regionale, poiché è chiamata ad esprimere parere su tutto.

Nello specifico la Commissione " Affari istituzionali, programmazione, bilancio" ha competenza nei rapporti con tutti gli altri enti locali regionali, comuni compresi e gestisce affari istituzionali generali, ordinamento degli uffici e personale, autonomie locali, enti dipendenti, disciplina generale degli organismi istituzionali presso il Consiglio, disciplina generale delle nomine e partecipazioni regionali, programmazione, bilancio, finanze e tributi, demanio e patrimoni.

“Sono davvero onorato di poter rivestire per la seconda volta il delicato incarico di Presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale - ha commentato Bugliani - "Quelli della finanza regionale e del rapporto con gli enti locali sono temi fondamentali per il governo della Regione e la commissione che presiedo offre a chi ne fa parte una visione privilegiata delle scelte strategiche che vengono messe in atto per i cittadini toscani. Adesso riparto per questa nuova bella avventura, con la determinazione di chi ha già fatto un’esperienza importante in questo settore e con lo slancio e la motivazione di chi affronta un nuovo percorso”.

Una nomina importante, dunque, che conferma ed avvalora l'impegno svolto in questi anni dal consigliere regionale Giacomo Bugliani ma anche un bel punto a favore di tutta la provincia di Massa Carrara.