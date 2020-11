Politica



Gli sgravi della Tari sono possibili: Fratelli d’Italia mette in discussione le affermazioni del sindaco

sabato, 21 novembre 2020, 19:58

Sarebbero molti i comuni che hanno deciso di effettuare sgravi fiscali sulla Tari e tra questi ci sarebbe anche il comune di Massa. A dirlo sono stati Cesare Micheloni e Lorenzo Baruzzo di Fratelli d’Italia che avevano proposto al sindaco di Carrara di abbassare o sospendere la Tari.

“Duole constatare che anche in questo difficilissimo momento di crisi sanitaria, economica e sociale, che non ha precedenti, l'amministrazione comunale grillina risulti essere distante dalla realtà e insensibile alle istanze della cittadinanza - hanno fatto sapere Micheloni e Baruzzo - Il sindaco, nella sua nota, ha risposto che non è possibile effettuare sgravi sulla Tari poiché, a suo dire, tale scelta sarebbe di esclusiva competenza dello Stato. Ebbene, il primo cittadino evidentemente è poco informato. Infatti, a tal riguardo possiamo fornire un lunghissimo elenco di comuni che hanno deciso di concedere alle attività commerciali sconti sulla tassa rifiuti, non ultimo il vicino comune di Massa. Peraltro l'Istituto di Finanza locale dell'ANCI ha fornito, in tempi non sospetti, un esaustivo parere e dettagliati chiarimenti in merito alle agevolazioni che i comuni possono concedere alle loro attività commerciali. Per quanto riguarda il presunto tesoretto di sette milioni di euro, e ai soldi che non sono disponibili nelle casse comunali, rispondiamo con la stessa veemenza ed enfasi che aveva usato il "ragazzo serio e intelligente", come il signor Franzoni della Paradiso spa aveva definito il vicesindaco Martinelli a termine del suo operato. Martinelli, che aveva sbandierato ai quattro venti la sua operazione di "finanza creativa" che, a suo dire, andava a chiudere un atavico contenzioso con un privato e che addirittura salvava il comune dal dissesto finanziario facendo risparmiare un milione e mezzo di euro ed evitando tra le altre cose anche l'innalzamento di tasse e tariffe, sarà sicuramente altrettanto solerte nell’impiegare i sette milioni di euro che, di fatto, sono stati risparmiati grazie alla sentenza definitiva sulla transazione Paradiso s.p.a. per andare incontro alla comunità carrarese. Altrimenti non si riuscirebbe a capire come l'assessore Martinelli era riuscito a trovare gli oltre dodici milioni da dare a Franzoni se non è possibile usare una parte di quegli stessi soldi per alleviare le sofferenze economiche dei cittadini.”.

Micheloni e Baruzzo hanno rinnovato la richiesta già rivolta a sindaco e giunta di tagliare il dieci per cento dei loro compensi per dare un importante segnale di vicinanza alla città in un momento di grande difficoltà.