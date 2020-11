I pendolari: "Tutelare gli abbonati che si trovano in smart-working o in didattica a distanza"

Altri articoli in Politica

giovedì, 5 novembre 2020, 16:03

Più continua la pandemia più aumentano le domande online e i moduli da compilare per aderire alle innumerevoli prestazioni messe in atto dal governo per cercare di aiutare le molte categorie lavorative in difficoltà

giovedì, 5 novembre 2020, 15:59

“Ho ascoltato quanto dichiarato dalla direttrice dell’Azienda Nord Ovest, dott.ssa Letizia Casani, e sono preoccupato per il futuro degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano, e per la strategia della gestione sanitaria di tutte le strutture della provincia di Massa e Carrara per affrontare questa seconda ondata: Noa, vecchio Ospedale di Massa e...

giovedì, 5 novembre 2020, 15:58

L’incuria e il degrado regnano incontrastati sia sui famosi “orti urbani” all’interno del parco della Padula, sia, purtroppo su tutto il parco, completamente infestato da vegetazione spontanea, rovi e pericolosi rami di alberi in procinto di spezzarsi

giovedì, 5 novembre 2020, 10:45

Un caos che ha responsabilità politiche e tecniche, per Geloni che ovviamente fa riferimento alla categoria degli anziani e pensionati, i principali utenti della sanità pubblica

mercoledì, 4 novembre 2020, 19:47

Dopo l’aspra critica di Bernardi e Pieruccini arriva la non meno severa analisi di Italia Viva Carrara che ha riconosciuto la possibilità che la Procura, a cui Bernardi e Pieruccini si sono rivolti, possa aprire un fascicolo sul caso

mercoledì, 4 novembre 2020, 19:45

Dopo le prime riunioni spontanee di cittadini preoccupati per le conseguenze delle nuove misure restrittive anti pandemia e la creazione del gruppo Assemblea Pubblica Apuana, ecco in sequenza i vari presidi con incontri pubblici che erano stati annunciati dagli organizzatori per trovare risposte ai molti quesiti sollevati dai cittadini