Politica



Il consiglio comunale di Carrara torna in modalità telematica

lunedì, 2 novembre 2020, 12:25

Il consiglio comunale di Carrara è stato convocato in seduta telematica per martedì 3 novembre, alle ore 18.30, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 47 e 48 del vigente Regolamento e ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.

L’ultimo Dpcm dello scorso 24 ottobre, per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, raccomanda di tenere tutte le riunioni a distanza: per una scelta di responsabilità, come spiega il Presidente del Consiglio comunale Michele Palma, è stato deciso, quindi, di tornare a svolgere tutte le riunioni, sia del Consiglio che delle Commissioni, in videoconferenza, al fine di salvaguardare innanzitutto la salute, ma anche la continuità dell’attività politico-istituzionale e le prerogative dei Consiglieri comunali.

La presenza dei Consiglieri alla seduta verrà accertata in video dal Segretario ed eventuali votazioni saranno assicurate per appello nominale e voto palese. Quando tecnicamente possibile, la registrazione della seduta di Consiglio in video conferenza sarà successivamente pubblicata sui canali dell’Ente, assicurando la possibilità di visione da parte dei cittadini.

Il primo Consiglio comunale in seduta telematica si era svolto lo scorso 30 aprile, durante la prima fase emergenziale legata al Covid-19, così come stabilito nel decreto del Presidente Palma, avente a oggetto “misure urgenti per lo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni in videoconferenza”.

Appena è stato possibile, i lavori sono poi ripresi con la presenza dei partecipanti in aula, lo scorso 12 giugno, quando il Consiglio comunale è stato convocato in adunanza straordinaria e urgente per parlare dei lavori di rifacimento del Ponte ad Avenza. La successiva convocazione è avvenuta il 16 giugno per celebrare la Festa di Carrara e dei Carraresi e poi di seguito le altre: naturalmente, al fine di evitare assembramenti, nell’ambito delle misure adottate per l’emergenza Covid-19, non è stata mai prevista la partecipazione del pubblico.

Adesso questo nuovo stop alle convocazioni in presenza, causato dal progressivo aumento dei contagi, al fine di salvaguardare la salute dei Consiglieri, senza però interrompere l’attività amministrativa, continuando a operare e prendere decisioni anche senza la presenza fisica in aula e nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza anti- Covid.

Durante questi difficili mesi di emergenza sanitaria la macchina comunale ha dimostrato di sapersi adeguare ai nuovi scenari, garantendo la propria operatività per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini. Anche il Consiglio comunale ha dato prova della stessa capacità di adattamento alle nuove modalità di lavoro e per questo a tutti i Consiglieri va il ringraziamento del Presidente Palma.