Politica



"Il TSO è stato ordinato dall'amministrazione": lo ribadisce Bernardi

lunedì, 9 novembre 2020, 13:49

di vinicia tesconi

Resta fermo nella sua posizione, il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, e ribadisce la sua severa critica per la scelta di richiedere un TSO per il senzatetto che viveva sotto al comune. Dopo la levata di scudi di tutte le “truppe pentastellate”, come le ha definite Bernardi, cioè di tutti i consiglieri di maggioranza e del partito grillino locale, che, come è loro abitudine fare, si sono schierati compatti e decisi a difesa dell’assessore al sociale Anna Galleni, ritenuta la responsabile del provvedimento, Bernardi, ovviamente bersaglio di tutti gli strali possibili lanciati dai grillini per negare quanto affermato dal consigliere dell’opposizione, ha di nuovo ribadito che la responsabilità della richiesta del TSO è dell’amministrazione dicendosi sicuro della fonte che lo ha informato, rimasta tuttavia anonima.



Tra l’ironico e l’indispettito, Bernardi ha spiegato: “Volevo chiamare la trasmissione “Chi l’ha visto per ritrovare il senzatetto che, all’improvviso, dopo mesi passati nell’androne del comune, era sparito. Ieri il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle prima si è detto convinto che la politica debba occuparsi sempre degli ultimi e dei più fragili , poi come al solito ha sparato a zero su di me e alla fine ha lanciato la bomba del TSO non richiesto.”.



Bernardi ha ammesso di avere lui stesso avuto qualche dubbio al riguardo, di fronte a tanta veemente difesa e quindi di aver cercato informazioni certe sulla vicenda. “Da fonti attendibilissime – ha continuato Bernardi - sono venuto così a conoscenza che il TSO era stato chiesto dall'amministrazione comunale, che, tra l'altro, aveva chiamato anche i carabinieri, ma che non era andato a buon fine perché il senzatetto era stato giudicato non bisognoso di ricovero psichiatrico da parte dei medici del Pronto Soccorso. La mia fonte ha riferito anche dell’inquietante presenza al Pronto Soccorso dell' assessore al Sociale Anna Galleni che, travestita da finta da crocerossina, non era in preda ad una crisi di umanità , ma era lì solo per controllare che l’agguato studiato per allontanare definitivamente l'uomo da sotto il comune, andasse a buon fine.”



Bernardi ha poi riferito sulla situazione attuale del senza tetto: “Sono stato autorizzato a dire che l’uomo è stato inserito in una struttura per seguire un percorso di recupero che era la soluzione più auspicabile e soddisfacente se pur la meno perseguita dall’assessore al sociale".



“Non sorprende, quindi – ha concluso Bernardi - l' autoincensamento in riferimento al progetto Housing First. Forse il professor Massimo Bricocoli da Milano nel suo intervento a Con-Vivere non sapeva che il comune di Carrara non ha inventato nulla di buono in questo senso ma ha solo partecipato ad un bando pubblico europeo. Che dire poi dell'anonima presidente della commissione sociale, Tiziana Guerra, che sarà ricordata nella storia per aver perso tempo con l’inutile portale delle associazioni di volontariato. Quello che non sa o che non dice la Guerra è che, per trovare una associazione che realizzasse il progetto ci sono voluti due avvisi pubblici e più di un anno di tempo e la rabbia incontenibile della Galleni, insoddisfatta per aver dovuto ingoiare il rospo e modificare la convenzione perché uno degli alloggi che l’associazione Casa Betania aveva messo a disposizione, era inagibile. Ma si sa che le truppe grilline queste verità le nascondono. L'unica cosa vera che hanno detto è che costantemente e nel silenzio il settore sociale e l'amministrazione hanno lavorato quotidianamente, dimenticando tuttavia di dire che il lavoro è stato poco e svolto male. Alla fine del mandato 5 Stelle la politica del sociale non ci lascerà niente altro che chiacchiere e nemmeno interessanti.”.