In liquidazione il pacchetto scuola, De Pasquale: “Primi nella provincia”

lunedì, 23 novembre 2020, 13:03

Sono in pagamento da martedì 24 novembre 2020 i contributi per il diritto allo studio del “Pacchetto Scuola” per l'a.s. 2020/21, riservati agli studenti residenti nel comune di Carrara. Gli uffici della Pubblica Istruzione e della Ragioneria, al fine di dare una tempestiva risposta alle famiglie, hanno portato a termine l’istruttoria: «Voglio ringraziare il personale perché con il loro lavoro, hanno fatto sì che Carrara fosse il primo Comune della nostra provincia a liquidare i contributi alle famiglie degli studenti inseriti nella graduatoria. Un risultato importante soprattutto in questa fase in cui la pandemia sta provocando gravi ricadute economiche su molte famiglie» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale, titolare della delega all’Istruzione.



Per riscuotere il contributo per cassa, i beneficiari dovranno chiedere un appuntamento presso le filiali della banca Carige (ex Cassa di Risparmio di Carrara), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.20 (per maggiori informazioni sulle filiali potete contattare il numero 0585/7661; i numeri di telefono per prendere l'appuntamento sono: 0585/766350 e 0585/766272) e presentarsi in banca con un documento di identità valido e il proprio codice fiscale.



Se i beneficiari hanno già richiesto la riscossione tramite conto corrente bancario/postale, riceveranno l’accredito direttamente sul conto corrente da loro indicato. Chi desiderasse ricevere il contributo sul conto corrente bancario/postale, può ancora comunicare le proprie coordinate IBAN inviando una mail alla Sig.ra Maria Grazia Ricci, tel. 0585/641458, U.O. Diritto allo studio: mariagrazia.ricci@comune.carrara.ms.it



Per informazioni sulla graduatoria comunale è possibile telefonare da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri telefonici: 0585/641467 – 0585/641458 – 0585/641454.



Quella erogata a partire dal 24 novembre 2020 è una prima tranche, determinata sulla base dei fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana, che quest’anno sono leggermente inferiori anche se è già stato annunciato un incremento del budget 2020 assegnato ai comuni: questo dovrebbe consentire di raggiungere almeno l’importo assegnato lo scorso anno. Pertanto, non appena i fondi arriveranno al Comune, gli uffici procederanno con una nuova erogazione.



Si ricorda che il contributo “Pacchetto Scuola a.s. 2020/21”, finanziato con risorse statali e regionali, è assegnato agli alunni carraresi che frequentano una scuola secondaria di primo (medie) o secondo grado (superiori), statale e privata o un percorso di Istruzione e Formazione Professionale riconosciuto (presso una scuola superiore o un’agenzia formativa accreditata) e appartenenti a nuclei familiari che hanno un I.S.E.E inferiore a € 15.748,78.



Ecco le filiali di Banca Carige dove è possibile riscuotere il contributo su appuntamento



- Via Roma, 2 Carrara, 0585 7661 - 0585/766350 e 0585/766272, Chiude alle ore 13:20

- Via Bonascola, 35 Carrara, 0585 845574, Chiude alle ore 13:20

- Via Garibaldi, 53 Carrara, 0585 63456, Chiude alle ore 13:20

- Viale XX Settembre, 114 Carrara, Chiude alle ore 13:20

- via Giovan Pietro, 1 Carrara, Chiude alle ore 13:20

- Ruga Alfio Maggiani Carrara, 0585 785633, Chiude alle ore 13:20

- Avenza Carrara, Viale XX Settembre, 209/211

- Agenzia 5 Massa, 0585 790860, Chiude alle ore 13:20

- Agenzia Montignoso, 0585 821085