Lavori in piazza Palma senza rispetto dei disabili: Confimpresa chiede intervento immediato

venerdì, 13 novembre 2020, 15:36

Il marciapiedi del tratto di via Cavour che costeggia piazza Palma a Massa, oggetto di un grande intervento di ristrutturazione, è praticamente completato con tanto di sanpietrini e cordolo in cemento, in alcuni punti anche particolarmente alto e, in nessun punto, compare uno scivolo che consenta l’accesso ai disabili in sedia a rotelle. Lo hanno notato dei passanti e lo hanno confermato anche gli stessi operai che lavorano nel cantiere di Piazza Palma e alcuni cittadini hanno deciso di chiedere lumi sulla regolarità della cosa a Confimprersa Massa.



“E’ importantissimo tutelare i diversamente abili - ha detto il presidente Daniele Tarantino - . E la sensibilità parte proprio da queste attenzioni che chi amministra deve avere. Dispiace sapere che un’opera nuova manchi di queste attenzioni. Tuttavia, essendo un’opera in fase di realizzazione, si auspica che la nostra segnalazione arrivi agli uffici di competenza e si intervenga per dotare il marciapiede degli interventi previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Da sottolineare che il passaggio in questione è in una zona centrale della città, molto frequentata anche da mamme con carrozzine e passeggini, oltre che da persone diversamente abili in carrozzella. L’opera non è ancora conclusa e quindi siamo ancora in tempo per abbattere quelle barriere che vergognosamente ancora persistono nella nostra città. Ci aspettiamo almeno in questo caso, l’adeguamento in corso d’opera del percorso, in linea con le normative previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.