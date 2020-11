Politica



Magazzino comunale nel degrado: la denuncia della Lega

venerdì, 13 novembre 2020, 09:17

Una discarica a cielo aperto e senza alcun tipo di controllo: così Nicola Pieruccini, commissario comunale della Lega Salvini Premier ha descritto il sito su cui sorgono i capannoni destinati alla logistica di propdietà del comune nella zona di Anderlino ad Avenza. Un’area che sarebbe vittima, secondo Pieruccini, non solo della solita inciviltà della gente ma anche dell’incuria dell’amministrazione che ha lasciato che venisse usato come sgombero nel totale abbandono e degrado.



“L'ennesimo grave danno al patrimonio della città da parte dei grillini – ha detto Pieruccini - che invece di provvedere alla manutenzione ed al decoro degli immobili di proprietà, per il totale disinteresse dimostrato anche in questo caso, ha fatto sì che il magazzino diventasse luogo insicuro e pieno di sporcizia.”. La severa critica di Pieruccini è partita già dalla stessa via Pascoli che è quella da cui si accede al magazzino comunale: “ La via d’accesso è piena di buche, voragini ed avvallamenti che la rendono quasi impossibile da percorrere e proprio nei pressi del cancello, c’è l’area in cui vengono posteggiati e quindi partono e arrivano i pulmini scolastici e il cancello d'ingresso all'area esterna rimane perennemente spalancato. Non vi è alcun tipo di sicurezza sebbene l'area venga frequentata quotidianamente da pulministi e accompagnatori del servizio trasporto per le scuole e di notte non vi è illuminazione . All’interno cumuli e cumuli di materiali di ogni genere: legname , scatoloni , ferraglia , sedie, cuscini. Persino un asse da stiro e attenzione e una poltrona di velluto rosa. Tutto buttato a terra a casaccio e accatastato nella parte posteriore dell'area dove si possono notare anche le plance per le elezioni con ancora appiccicati i manifesti dei candidati.”

Pieruccini ha chiarito che lo scopo della segnalazione è soprattutto quello di sollecitare riflessioni e considerazioni sul patrimonio immobiliare pubblico che, a suo parere, dovrebbe rappresentare una risorsa strategica per l’amministrazione e che invece di essere valorizzato, viene sistematicamente distrutto. “ Censuriamo quindi il comportamento del sindaco De Pasquale e del presidente di Nausicaa Luca Cimino – ha concluso Pieruccini - che creano un danno grave alla città in quanto le istituzioni non devono contrastare soltanto il mancato rispetto dell'ambiente da parte dei cittadini incivili, ma dovrebbero dare esse stesse il buon esempio . Chi ricopre ruoli politici e professionali nel campo delle manutenzioni e della pulizia urbana non può lasciare il magazzino comunale in queste condizioni. Lo stato del magazzino comunale è uno tra i tanti segnali-spia dei grandi inadempimenti dell’amministrazione 5 Stelle . La Lega non è nuova a questo tipo di denunce avendo intrapreso un percorso di vigilanza sul territorio al fine di stimolare i rimedi e continuerà a vigilare, segnalare e se occorrerà anche a denunciare i fatti alle autorità competenti. Il tutto mentre i grillini pretenderebbero pure di saper governare bene la città .”.