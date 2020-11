Politica



Mozione a favore dei lavoratori del Cup: la Lega ne rivendica la paternità

giovedì, 19 novembre 2020, 19:29

di vinicia tesconi

L’ordine del giorno che chiede una rapida conclusione del processo di internalizzazione dei lavoratori del Cup, che sarà presentato domani sera nel corso del consiglio comunale di Carrara dalla capogruppo del Pd Roberta Crudeli, ha scatenato le ire di Nicola Pieruccini, commissario comunale della Lega Salvini premier che ha parlato di mozione copiata da quella del centro destra e di strumentalizzazione dei lavoratori del Cup che per anni sarebbero stati precari proprio per colpa del Pd.

Pieruccini non ha negato il valore intrinseco e democratico della mozione, ricordando che la stessa era stata già presentata in Regione a luglio dal centrodestra, ma ha messo in discussione le vere finalità della consigliera Crudeli accusandola di cercare visibilità personale ed ha anche lanciato una frecciata al sindaco di Carrara, De Pasquale, prevedendo che neppure la mozione della Crudeli sarà presa in considerazione come già successo per quella sul Monoblocco.

Ma è sulla battaglia sul campo al fianco dei lavoratori del Cup che Pieruccini ha fatto più leva: “La Lega c’era alla manifestazione dei lavoratori del CUP che, in piena emergenza Covid, chiedevano il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sette anni, ma in quella occasione non si sono fatti vedere gli esponenti di spicco del Pd ne’ locale, né regionale. La Lega era al fianco dei dipendenti del CUP anche nel settembre 2019 al culmine degli scioperi organizzati dai sindacali che avevano chiesto alla Regione Toscana di iniziare un percorso di internalizzazione, in una manifestazione in cui spiccava la clamorosa assenza di bandiere rosse sventolanti.”.

Pieruccini ha anche analizzato gli ultimi sviluppi della vicenda: “La vertenza ha fatto emergere in questi giorni un caos incontrollato all'interno del Pd provinciale che per certi aspetti è quantomeno paradossale. A giugno il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani aveva finalmente deciso di presentare una mozione con l’obiettivo di garantire ai dipendenti del CUP una giusta retribuzione. Ma, nel suo testo mancava la richiesta internalizzazione. Ad agosto, i vertici regionali del Pd, consapevoli che la categoria dei lavoratori del Cup si era sentita troppe volte presa in giro da promesse mai mantenute del partito, della Asl e della Regione Toscana non avevano mai mantenuto, in cambio di appalto del servizio al personale era stato riconosciuto il contratto delle cooperative sociali che per i sindacati era stato assolutamente peggiorativo in merito alle condizioni economiche per i prossimi quattro anni. Agli inizi di novembre Elisabetta Sordi, candidata del Pd in Lunigiana, ha chiesto di intraprendere la strada della stabilizzazione per i dipendenti del CUP confidando sul fidato lavoro di Bugliani mentre a Massa il consigliere del Pd Stefano Alberti si è schierato decisamente contro alla presentazione della mozione da parte del centrodestra con l’obiettivo di internalizzare i lavoratori del Centro Unico di Prenotazione adducendo a giustificazione il principio della condivisione.”.

Un excursus di quelli che Pieruccini ha definito “comportamenti schizofrenici del Pd” è stato fatto in questi giorni per ripercorrere tutte le tappe della vicenda. “ Per restare in linea con quanto fatto finora – ha aggiunto Pieruccini, il consigliere Alberti di Massa ha ri-protocollato in queste ore un atto interamente copiato dal precedente, ma sponsorizzato dal Pd, in cui ha invitato la conferenza zonale dei sindaci e la Regione a garantire il percorso di internalizzazione degli operatori del CUP. E il testo presentato da Alberti a Massa è lo stesso identico che la consigliera Crudeli presenterà nel consiglio comunale di Carrara di domani, annunciato previamente alla stampa forse nel tentativo di non arrivare seconda. Invitiamo il consigliere Alberti e la consigliera Crudeli del Pd apuano a cercare di evitare ulteriori figuracce e a chiarirsi le idee confrontandosi tra i compagni dei vari livelli istituzionali perché l'immagine che emerge purtroppo è di chi ha perso la testa”.

Pieruccini ha poi spiegato che la soluzione del problema, se pur più volte data per raggiunta dal consigliere Bugliani, è invece assai lontana e si è rivolto al partito democratico esortando a un maggior impegno nel a portare avanti le istanze del territorio, specialmente in questo momento di seconda gravissima emergenza da Covid-19 aggravato per i toscani dal fallimento della sanità rossa regionale.