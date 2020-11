Politica



"Non ho copiato nulla e non accetto lezioni da Pieruccini": la consigliera Crudeli replica al coordinatore comunale della Lega

giovedì, 19 novembre 2020, 19:50

Non ci sta, Roberta Crudeli, capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Carrara, alle accuse che le ha rivolto Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega in merito all’ordine del giorno sulla situazione dei lavoratori del Cup che la Crudeli presenterà domani sera in consiglio comunale e che da ieri è stato reso pubblico sulla stampa.

Una doppia accusa di aver copiato il testo prima dalla mozione presentata nel corso dell’estate dal centro destra carrarese poi di averlo praticamente copincollato dalla stessa mozione protocollata dal consigliere del Pd Alberti del comune di Massa e, soprattutto, di non essersi mai interessata delle sorti dei lavoratori del Cup durante i mesi di protesta. Roberta Crudeli, che è la responsabile del settore infermieristico del reparto di oncologia del Monoblocco di Carrara, ha rispedito al mittente tutte le accuse e ha colto l’occasione per togliersi anche alcuni sassolini dalle scarpe.

“ Io non ho copiato proprio nulla – ha esordito la Crudeli – tanto meno lo avrei fatto da una mozione del centrodestra. E’ vero che il mio ordine del giorno è molto simile a quello presentato dal mio omologo massese ma è ovvio che apparteniamo allo stesso partito e che abbiamo seguito entrambi una scelta condivisa con il Pd provinciale. Sicuramente il mio intento non era quello di farmi pubblicità anche perché non ne ho alcun bisogno. Il risultato elettorale che ho ottenuto alle regionali parla da solo ed è stato raggiunto senza l’uso di camper, manifesti, cene e presenza dei leader nazionali del partito come invece ha fatto Pieruccini che ha anche portato Salvini a Carrara ma ha preso un quinto dei voti che ho preso io. La gente sa benissimo chi sono io e chi è lui. Ancor meno accetto l’accusa di non essermi mai interessata alla situazione delle lavoratrici del Cup: io lavoro in ospedale e parlo con loro ogni giorno. Non è necessario andare sui giornali per dimostrare partecipazione alla loro causa. Ci sono molte cose che si possono fare anche restando in silenzio. Ho voluto rendere pubblico l’ordine del giorno che presenterò domani proprio perché ho molto a cuore la situazione lavorativa di queste persone e perché credo sia doveroso adesso trovare una soluzione. Per questo motivo ho coinvolto il sindaco di Carrara e anche quello di Massa e il presidente della Provincia in modo che loro che sono le cariche più importanti della Conferenza Zonale possano unire le forze e portare le istanze del territorio in Regione. Sono inoltre convinta che sul problema dei lavoratori del Cup non ci dovrebbero essere lotte politiche sul chi arriva primo e io non accetto lezioni da leghisti improvvisati dell’ultima ora. Comunque voglio ricordare a Pieruccini il disastro compiuto dal governo leghista della Lombardia nella prima ondata del covid rispetto a come l’emergenza è stata gestita nella Toscana governata dal Pd.”. E in conclusione Roberta Crudeli ha voluto anche parlare nella veste di operatrice sanitaria impegnata ogni giorno su quelli che oggi sono i fronti più caldi e pericolosi dell’emergenza: “ Bisogna farla finita di speculare su un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Chi specula su una situazione che ha messo in ginocchio tutto il mondo non meriterebbe neppure risposta. Io vado a lavorare tutti i giorni in ospedale e credo che adesso ci voglia solo rispetto per i malati e chi lavora nella sanità.”.