Al via il Progetto Province&Comuni per migliorare l’efficienza e rilanciare gli investimenti

giovedì, 12 novembre 2020, 11:09

Giacomo Bugliani ha ottenuto stamani la nomina di Presidente della Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale. Una commissione importante, peraltro unica in tutt'Italia e che ha prerogative strategiche rispetto a tutte le altre commissioni istituite dal consiglio regionale

mercoledì, 11 novembre 2020, 18:12

Non hanno l’acqua per lavarsi e vivono in quattro in una roulotte parcheggiata in via delle Pinete a Marina di Carrara. A parlare del loro caso è il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi

mercoledì, 11 novembre 2020, 17:49

Dai gruppi parlamentari di Lega e Forza Italia sarebbe giunta nelle mani dei rispettivi coordinatori comunali. Nicola Pieruccini e Riccardo Bruschi, un documento che attesterebbe la bocciatura di Luciano Massari come direttore dell’Accademia. Lo riferiscono gli stessi Pieruccini e Bruschi

mercoledì, 11 novembre 2020, 17:27

Legambiente Carrara chiede spiegazioni e prove tangibili a Confindustria riguardo le certificazioni ambientali e di sicurezza delle cave

mercoledì, 11 novembre 2020, 17:26

La tempistica, sicuramente non delle migliori, rende ancora più apprezzabile il coraggio e lo sforzo di alcuni giovani commercianti che hanno deciso in questo periodo di aprire nuove attività a Carrara mostrando di credere ancora nella città e nel suo centro storico

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:05

Il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega al Marmo commenta così le ragioni alla base della pioggia di ricorsi presentati dagli industriali