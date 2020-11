Politica



Nuove attività commerciali aperte da giovani a Carrara: il plauso e il sostegno di Martisca

mercoledì, 11 novembre 2020, 17:26

La tempistica, sicuramente non delle migliori, rende ancora più apprezzabile il coraggio e lo sforzo di alcuni giovani commercianti che hanno deciso in questo periodo di aprire nuove attività a Carrara mostrando di credere ancora nella città e nel suo centro storico. A ribadirlo e ad assicurare ai nuovi commercianti tutto il sostegno di Forza Italia Giovani è il coordinatore comunale Lucian Martisca.

“Oggi è partita un’attività del tutto innovativa sul nostro territorio: “Angolo Marketing”, in via Cavour a Carrara è uno studio in cui innovarsi, informarsi e aggiornarsi. – ha spiegato Martisca - “Angolo Marketing” è il primo studio a Carrara capace di soddisfare qualsiasi richiesta da parte di aziende e professionisti ma anche di privati nel campo della comunicazione, del marketing e della pubblicità :sviluppo siti web ed E-Commerce, gestione canali social, marketing e pubblicità, grafica e design, consulenza e assistenza informatica, sviluppo strategia aziendale, formazione e aggiornamento nonché allestimento e organizzazione dei punti vendita. Il negozio è stato fondato ed è diretto da Simona Jonauskaite, tecnico specialista dello sviluppo digitale delle aziende ed esperta in marketing online e offline. Dopo l’apertura di Candy Land in via Roma, vediamo un altro fondo commerciale riprendere vita, che è ciò di cui ha bisogno Carrara e cioè innovazione e giovani pronti ad investire. Angolo Marketing fa anche formazione e aggiornamento in ambito digital e marketing per coloro che vogliono formarsi e aggiornarsi per saper utilizzare i vari strumenti digitali e si rivolge sia alle aziende, sia ai professionisti sia ai privati. Non mancheranno corsi gratuiti per le fasce più deboli che non hanno dimestichezza con il computer, il telefono o i social e hanno la necessità di imparare a utilizzarli correttamente. Pertanto ci congratuliamo con i commercianti che tengono ancora a Carrara, perchè in questo momento è davvero difficile avere il coraggio di investire nel futuro.”.