Politica



Pd critica giunta Persiani: "Manca piano organico anti-Covid"

martedì, 24 novembre 2020, 08:38

L'opposizione consiliare Pd passa in rassegna bilancio e interventi sul piano dell'emergenza messi in campo dalla giunta Persiani incapace, afferma, di affrontare le difficoltà in modo pragmatico ma solo scaricando le responsabilità sul governo nazionale. E lo fa partendo dall'ultima variazione di bilancio votata che dimostrerebbe il tangibile aiuto finanziario proveniente dalle casse dello Stato non utilizzato al meglio però, stando alle parole dei consiglieri di opposizione. Esenzioni dalle imposte principali e di alcune tasse, bonus alimentari per 450 mila euro: il Governo c'è, affermano i consiglieri di opposizione, mentre latita un organico piano anti Covid da parte dell'Amministrazione persa dietro a interventi estemporanei.

"L'ultima variazione di bilancio-esordisce infatti il comunicato a firma Stefano Alberti, Uilian Berti, Andrea Barotti, Gabriele Carioli, Dina Dell'Ertole, Giovanni Giusti, Agostino Incoronato, Elena Mosti e Alessandro - rappresenta un'ulteriore occasione persa. I numeri dimostrano chiaramente infatti che il Governo ha trasferito al Comune risorse ingenti, in grado di compensare le minori entrate provenienti dal gettito fiscale. Con le risorse statali è stato possibile finanziare anche le esenzioni delle principali imposte e di alcune tasse, a cominciare da quelle relative all'occupazione del suolo pubblico e della TARI. In questo senso-osservano i consiglieri- non è stato il bilancio comunale ad alleviare il gravoso peso della crisi che ha colpito la comunità del paese e l'Amministrazione si è limitata, pur avendo attaccato aspramente il governo, a destinare quanto ricevuto dallo Stato a quelle voci già individuate dallo stesso governo e che le minoranze avevano fin dall'inizio dell'emergenza sostenuto con forza".

Ma non solo gli aiuti dal Governo centrale, l'Amministrazione- rincara la dose l'opposizione Pd- aveva a disposizione i mezzi risparmiati dal taglio di attività e spese ma non impiegati per dare vita a un organico piano anti Covid. Queste infatti le parole della nota in cui i consiglieri evidenziano le somme conservate per il piano assunzioni rinviato e il taglio del servizio mensa e a disposizione quindi della Giunta:" I numeri della variazione e dell'assestamento-sottolineano- fanno emergere un altro aspetto che conferma l'inerzia dell'Amministrazione. Il blocco di molte attività comunali, le minori spese derivanti dalla sospensione dei servizi e le difficoltà incontrate nelle procedure di assunzione del personale hanno liberato una rilevante quantità di risorse finanziarie; solo il rinvio del piano delle assunzioni ha significato una minore spesa di 840 mila euro mentre la mancata erogazione delle prestazioni delle mense scolastiche ha permesso un risparmio di altri 755 mila euro".

E allora perché la spesa sociale non è andata oltre i 184 mila euro? Chiede l'opposizione pensando alle famiglie in difficoltà.

"Si tratta solo di esempi-rimarca il Pd- da cui è facile comprendere che l'Amministrazione ha avuto risorse ingenti che avrebbe potuto indirizzare ad un organico piano anti-Covid, in primo luogo orientato ad interventi di carattere sociale per famiglie in difficoltà. Invece la maggiore spesa per il sociale si è fermata a 184 mila euro, del tutto insufficienti per far fronte alle criticità di moltissimi cittadini massesi. Se è vero che, grazie al Governo sono stati erogati bonus alimentari per oltre 450 mila euro, è altrettanto chiaro che sarebbe utilissimo concepire aiuti più organici per integrare i redditi di coloro che sono in grande affanno".

Eppure, ricorda l'opposizione Pd, il percorso era già tracciato, bastava rafforzarlo:"Gli strumenti, in tal senso, esistono da tempo nei bilanci comunali ed è sufficiente potenziarli in termini finanziari-insiste quindi il Pd elencando- contributi per la non autosufficienza, sostegni per gli affitti, sostegni per il disagio sociale, con particolare riguardo alle famiglie monoreddito con minori, ai lavoratori precari, ai cassintegrati e ai tantissimi disoccupati. Sarebbe stato davvero utile impiegare le significative economie emerse nel bilancio per varare un corposo piano di aiuto sociale, in grado di affiancarsi agli interventi statali, senza pensare a inutili ammennicoli o a iniziative estemporanee".

"Ma il punto cruciale è proprio questo-conclude l'attacco il Pd massese- l'Amministrazione Persiani sembra non aver affatto capito che la pandemia ha cambiato tutto, che sarebbe stato necessario rivedere in profondità il piano delle opere pubbliche e il bilancio ridefinendoli per battere la crisi. La sola litania che è in grado di ripetere consiste nel chiedere al governo di provvedere, senza neppure domandarsi che cosa invece potrebbe fare il Comune per i propri cittadini. Il tempo delle lagne è scaduto ormai da molto".