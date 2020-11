Politica



Progetti utili alla collettività: chiamate a raccolta le associazioni del terzo settore

venerdì, 6 novembre 2020, 10:08

di francesca s. vatteroni

La Giunta Persiani e l'assessore al sociale Amelia Zanti tengono a battesimo un bando di manifestazione di interesse allo scopo di promuovere Progetti Utili alla Collettività e chiamano a raccolta le associazioni del terzo settore: cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e fondazioni disponibili perché manifestino il loro interesse appunto e un loro progetto capace di coinvolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel territorio comunale. Il bando si riferisce agli anni 2020-2023 e si propone di promuovere una politica attiva di lotta alla povertà.

I Progetti Utili alla Collettività (PUC) prendono vita nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, attraverso ai quali i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti. "Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: i progetti, infatti, saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune" recita il Ministero del Lavoro.

Allo stesso modo si esprime l'assessore Zanti:" Siamo pronti a partire per rendere concreto questo strumento che consente a chi è destinatario del reddito di cittadinanza di lavorare per la propria comunità. E' un' occasione di inclusione, di formazione e di crescita attesa sia dai beneficiari sia dalla collettività".

I soggetti interessati potranno aderire all' Avviso di Interesse compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Massa, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.massa.ms.it entro il 30 novembre.