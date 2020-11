Provincia: rinviate le elezioni del presidente e del consiglio

Altri articoli in Politica

venerdì, 13 novembre 2020, 15:36

Lo hanno notato dei passanti e lo hanno confermato anche gli stessi operai che lavorano nel cantiere di Piazza Palma e alcuni cittadini hanno deciso di chiedere lumi sulla regolarità della cosa a Confimprersa Massa

venerdì, 13 novembre 2020, 09:17

Una discarica a cielo aperto e senza alcun tipo di controllo: così Nicola Pieruccini, commissario comunale della Lega Salvini Premier ha descritto il sito su cui sorgono i capannoni destinati alla logistica di propdietà del comune nella zona di Anderlino ad Avenza

giovedì, 12 novembre 2020, 19:40

La commissione Lavori Pubblici del Comune di Carrara ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione di una convenzione con la Provincia di Massa-Carrara per coordinare gli interventi necessari alla realizzazione del progetto denominato "Grittaccess", acronimo di Grand Itinéraire Thyrrhénine Accessibile

giovedì, 12 novembre 2020, 11:19

Migliorare la capacità amministrativa delle Province, razionalizzare la spesa pubblica, favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale: sono questi gli obiettivi del progetto triennale Province&Comuni realizzato dall’Unione Province d’Italia

giovedì, 12 novembre 2020, 11:09

Giacomo Bugliani ha ottenuto stamani la nomina di Presidente della Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale. Una commissione importante, peraltro unica in tutt'Italia e che ha prerogative strategiche rispetto a tutte le altre commissioni istituite dal consiglio regionale

mercoledì, 11 novembre 2020, 18:12

Non hanno l’acqua per lavarsi e vivono in quattro in una roulotte parcheggiata in via delle Pinete a Marina di Carrara. A parlare del loro caso è il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi